Vull amb tu (Acords)

Sé que no és senzill, una lluita constant

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
RE LA/DO# RE SOL RE
LA/DO# SIm SIm/LA SOL RE
SIm SIm/LA SOL MIm LA
SIm SIm/LA SOL RE/FA# MIm LA

RELA/DO#que no és senREzill, una SOLlluita constant. RE
T’ha sorLA/DO#près el seu SImcant just al mig SIm/LAdel camí. SOL RE
LA/DO#que no és senREzill poSOLder seguir avançant, RE
jo t’esLA/DO#pero guarSImdant un setemSIm/LAbre florit. SOL RE

SImVull cuiSIm/LAdar-te amb tendreSOLsa, ser per tu aMImmic, company i amant. LA
SImTransforSIm/LAmar la tristeSOLsa, RE/FA#fer-ho junts, MImem tens al teu costat. LA

Que SOL/SIvull amb tu LA/DO#jugar REcom juFA#7guen els déus. SIm
Que SOL/SIvull amb tu LA/DO#volar REcom voFA#7la el vent. SIm
Que SOLvull amb tu LAburlar LA#diml’engany d’aquest vel. SIm
CalMI/SOL#mar la teva set com un torSOLrent,
doRE/FA#nar-me a tu, a aquest amor creiLAxent.

Que SOL/SIvull amb tu LA/DO#jugar REcom juFA#7guen els déus. SIm
Que SOL/SIvull amb tu LA/DO#volar REcom voFA#7la el vent. SIm
Que SOLvull amb tu LAburlar LA#diml’engany d’aquest vel. SIm
CalMI/SOL#mar la teva set com un torSOLrent,
doRE/FA#nar-me a tu, a aquest amor creiLAxent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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