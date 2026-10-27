RESé LA/DO#que no és senREzill, una SOLlluita constant. RE T’ha sorLA/DO#près el seu SImcant just al mig SIm/LAdel camí. SOLRE Sé LA/DO#que no és senREzill poSOLder seguir avançant, RE jo t’esLA/DO#pero guarSImdant un setemSIm/LAbre florit. SOLRE
SImVull cuiSIm/LAdar-te amb tendreSOLsa, ser per tu aMImmic, company i amant. LA SImTransforSIm/LAmar la tristeSOLsa, RE/FA#fer-ho junts, MImem tens al teu costat. LA
Que SOL/SIvull amb tu LA/DO#jugar REcom juFA#7guen els déus. SIm Que SOL/SIvull amb tu LA/DO#volar REcom voFA#7la el vent. SIm Que SOLvull amb tu LAburlar LA#diml’engany d’aquest vel. SIm CalMI/SOL#mar la teva set com un torSOLrent, doRE/FA#nar-me a tu, a aquest amor creiLAxent.
Que SOL/SIvull amb tu LA/DO#jugar REcom juFA#7guen els déus. SIm Que SOL/SIvull amb tu LA/DO#volar REcom voFA#7la el vent. SIm Que SOLvull amb tu LAburlar LA#diml’engany d’aquest vel. SIm CalMI/SOL#mar la teva set com un torSOLrent, doRE/FA#nar-me a tu, a aquest amor creiLAxent.