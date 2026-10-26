La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭L'olor de cafè dels maRE♭tins quan em llevo amb LA♭tu, RE♭ LA♭els plats del sopar que ningú RE♭té el valor de renLA♭tar. RE♭ LA♭I penso en tu a cada moment des RE♭que el sol treu el cap pel TagamaLA♭nent, RE♭ LA♭i va il·luminant els somRE♭riures de la meva MI♭gent.
LA♭El parell de mitjons de coRE♭lors oblidats dins el LA♭llit, RE♭ LA♭els veïns del tercer que se'm RE♭queixen dels teus crits d'aLA♭hir, RE♭ LA♭i quan em dius que tens pressa, RE♭però encara tens LA♭temps RE♭ LA♭d'enganxar-te als llenRE♭çols durant 5 minuts LA♭més RE♭ LA♭fent el gos, fent l'amor, espolsant-RE♭nos la mandra molt lentaLA♭ment. RE♭
… I és que per RE♭mi els teus deLA♭fectes són tan SI♭mespectacuMI♭lars, RE♭ningú poLA♭drà fer-me dubMI♭tar.
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
LA♭RE♭ x4
LA♭Quan m'enfado i esclafes a RE♭riure per sota el LA♭nas, RE♭ LA♭quan et dono peixet en els RE♭jocs que t'agrada guaLA♭nyar. RE♭ LA♭La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits RE♭a la fresca banyant-nos al LA♭riu, RE♭ LA♭petons i cançons a la RE♭platja de TamaMI♭riu.
… I és que per RE♭mi els teus deLA♭fectes són tan SI♭mespectacuMI♭lars, RE♭ningú poLA♭drà fer-me dubMI♭tar.
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
LA♭RE♭ x4
MI♭Amb la teva veu comença el dia, FAmla promesa d'una alegria que RE♭viu entre els teus LA♭gestos quotiMI♭dians. Em quedaré amb tu per sempre, a FAmla vora de la primavera que RE♭desplega geneLA♭rosa a caMI♭da pas.
… I és que per RE♭mi els teus deLA♭fectes són tan SI♭mespectacuMI♭lars, RE♭ningú poLA♭drà fer-me dubMI♭tar.
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh! Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
LA♭RE♭ x4
Per l'oLA♭lor de cafè dels maRE♭tins quan em llevo amb LA♭tu.