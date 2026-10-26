Vull estar amb tu (Acords)

L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭L'olor de cafè dels maRE♭tins quan em llevo amb LA♭tu, RE♭
LA♭els plats del sopar que ningú RE♭té el valor de renLA♭tar. RE♭
LA♭I penso en tu a cada moment des RE♭que el sol treu el cap pel TagamaLA♭nent, RE♭
LA♭i va il·luminant els somRE♭riures de la meva MI♭gent.

LA♭El parell de mitjons de coRE♭lors oblidats dins el LA♭llit, RE♭
LA♭els veïns del tercer que se'm RE♭queixen dels teus crits d'aLA♭hir, RE♭
LA♭i quan em dius que tens pressa, RE♭però encara tens LA♭temps RE♭
LA♭d'enganxar-te als llenRE♭çols durant 5 minuts LA♭més RE♭
LA♭fent el gos, fent l'amor, espolsant-RE♭nos la mandra molt lentaLA♭ment. RE♭

… I és que per RE♭mi els teus deLA♭fectes són tan SI♭mespectacuMI♭lars,
RE♭ningú poLA♭drà fer-me dubMI♭tar.

Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!

LA♭ RE♭ x4

LA♭Quan m'enfado i esclafes a RE♭riure per sota el LA♭nas, RE♭
LA♭quan et dono peixet en els RE♭jocs que t'agrada guaLA♭nyar. RE♭
LA♭La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits RE♭a la fresca banyant-nos al LA♭riu, RE♭
LA♭petons i cançons a la RE♭platja de TamaMI♭riu.

… I és que per RE♭mi els teus deLA♭fectes són tan SI♭mespectacuMI♭lars,
RE♭ningú poLA♭drà fer-me dubMI♭tar.

Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!

LA♭ RE♭ x4

MI♭Amb la teva veu comença el dia, FAmla promesa d'una alegria
que RE♭viu entre els teus LA♭gestos quotiMI♭dians.
Em quedaré amb tu per sempre, a FAmla vora de la primavera
que RE♭desplega geneLA♭rosa a caMI♭da pas.

… I és que per RE♭mi els teus deLA♭fectes són tan SI♭mespectacuMI♭lars,
RE♭ningú poLA♭drà fer-me dubMI♭tar.

Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!
Que vull estar amb LA♭tu.Uoh RE♭uoh!

LA♭ RE♭ x4

Per l'oLA♭lor de cafè dels maRE♭tins quan em llevo amb LA♭tu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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