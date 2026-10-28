Vull moviment (Acords)

Surto d’un bot, un raig de sol, omplo els pulmons

Acords Acords
Lali BeGood
lali begood futur oh
lali begood futur oh
MI
SOL FA# FA MI

Surto d’un bot, un raig de MIsol, omplo els pulmons,
faig cruixir el coll. SOL FA# FA MI
Tinc el cul quaMIdrat, de tant estar assentat,
el cap com un rebost. SOL FA# FA MI
Mirar endaMIvant, callar, memoritzar, vomitar…
D’aquí a l’eternitat! SOL FA# FA MI
Notable o suficiMIent, un bé, un tres… Carai!
Això és un suspès! SOL FA# FA MI
No ho faig a posta, només sé que la resposta conté molt… avorriment… SOL FA# FA

MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DO SI LA SI
MINo puc SOLestar quiet, vull LAmoviment! DO SI LA SI
MI→SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!
SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!

TDAH, quin gran inMIvent de farmacèutiques! Pudents!
Ja no us creiem! SOL FA# FA MI
Si el resultat no és MIbo, no em donis pastillots,
desperta’m l’interès! SOL FA# FA MI
No soc gens diploMImàtic, dic veritats, caigui qui caigui,
i mentides quan convé. SOL FA# FA MI
A mi dona’m cançons, els peus se’m mouen sols, ja ballo pels racons… SOL FA# FA

MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DO SI LA SI
MINo puc SOLestar quiet, vull LAmoviment! DO SI LA SI
MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DO SI LA SI
MINo vull SOLpastillots, només LAsoc un nen! DO SI LA SI
MI→SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!
SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!

El cap ple de parMIdals, seguim-los i esbrinem
a quins països van! SOL(Vull FA#mo-FAvi-MIment!)
Dona’m jocs per penMIsar, insectes “raros” a estudiar,
mapes per somiar. SOL(Vull FA#mo-FAvi-MIment!)
Fem Naturals al MIbosc i calculem el cost
que té pensar en l’amor. SOL(Vull FA#mo-FAvi-MIment!)
Potser no fallo MIjo, jo soc capaç de tot,
ho puc fer molt millor… SOL(Molt, FA#molt FAmiMIllor!)

MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DO SI LA SI
MINo puc SOLestar quiet, vull LAmoviment! DO SI LA SI
MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DO SI LA SI
MINo vull SOLpastillots, només LAsoc un nen! DO SI LA SI
SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!
SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!
SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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