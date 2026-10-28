Surto d’un bot, un raig de MIsol, omplo els pulmons, faig cruixir el coll. SOLFA#FAMI Tinc el cul quaMIdrat, de tant estar assentat, el cap com un rebost. SOLFA#FAMI Mirar endaMIvant, callar, memoritzar, vomitar… D’aquí a l’eternitat! SOLFA#FAMI Notable o suficiMIent, un bé, un tres… Carai! Això és un suspès! SOLFA#FAMI No ho faig a posta, només sé que la resposta conté molt… avorriment… SOLFA#FA
MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DOSILASI MINo puc SOLestar quiet, vull LAmoviment! DOSILASI MI→SOLVull FA#mo-FAvi-MIment! SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!
TDAH, quin gran inMIvent de farmacèutiques! Pudents! Ja no us creiem! SOLFA#FAMI Si el resultat no és MIbo, no em donis pastillots, desperta’m l’interès! SOLFA#FAMI No soc gens diploMImàtic, dic veritats, caigui qui caigui, i mentides quan convé. SOLFA#FAMI A mi dona’m cançons, els peus se’m mouen sols, ja ballo pels racons… SOLFA#FA
MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DOSILASI MINo puc SOLestar quiet, vull LAmoviment! DOSILASI MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DOSILASI MINo vull SOLpastillots, només LAsoc un nen! DOSILASI MI→SOLVull FA#mo-FAvi-MIment! SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!
El cap ple de parMIdals, seguim-los i esbrinem a quins països van! SOL(Vull FA#mo-FAvi-MIment!) Dona’m jocs per penMIsar, insectes “raros” a estudiar, mapes per somiar. SOL(Vull FA#mo-FAvi-MIment!) Fem Naturals al MIbosc i calculem el cost que té pensar en l’amor. SOL(Vull FA#mo-FAvi-MIment!) Potser no fallo MIjo, jo soc capaç de tot, ho puc fer molt millor… SOL(Molt, FA#molt FAmiMIllor!)
MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DOSILASI MINo puc SOLestar quiet, vull LAmoviment! DOSILASI MINo esSOLtic malalt, no em LApassa res! DOSILASI MINo vull SOLpastillots, només LAsoc un nen! DOSILASI SOLVull FA#mo-FAvi-MIment! SOLVull FA#mo-FAvi-MIment! SOLVull FA#mo-FAvi-MIment!