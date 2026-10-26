SOLPotser el que jo MImportava a dins DOno era en el SOLseu cor.
DOPerò ara és massa tard, no MImhi ha res més al món
DOque pugui REfer-me creure en el SOLque soc. DOI encara puc REsentir, i encara ara jo SOLpuc dir DOque tot el que REha passat no significa res SOLper mi. DOVull fer la meREva, tal com un dia em SOLvaig dir. DOQuan em miREra als ulls, jo crec que SOLdiu que…
DOI és que no SOLva fer proMImmesa d'un amor d'aquells SOLper sempre.
DODiu que té la SOLvida REentesa a la seva manera.
SOLOh! SImJo vull DOpau, RESOLperò SImella no ho DOés. RE
SOLJo no SImpuc odiMImar i al mateix temps estiLAmmar, i al maDOteix temps estiREmar.
SOLI SImvan pasMImsant els dies, i LAmja han pasDOsat uns REanys, SOLi SImva passant MImla vida, i eLAmlla és iDOgual que aREbans. SOLAlSImgú MImva dir-me que LAml'odi DOi l'aREmor SOLsón SImnoMImtes d'una maLAmteiDOxa canREçó. SOLI SImés MImque no fa LAmmai DOpromeREses...