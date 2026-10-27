Intro:
DO FA→ SOL x2 DOPels ports del Ribagorça, al FAcor de la Noguera, DOparo el meu cotxe i SOLresto badant.
Les al
DOzines que s'allunyen al FAcapvespre
de la
DOterra surt quelcom so SOLbrenatural. LAmLluny les mentides i FAels errors, LAmlluny la injustí FAcia i la por. DOÉs l'amor LAmm'em FApeny a esti SOLmar la jus DOtícia
que a
LAmquesta FA→terra SOLm'està dema DO→ FA→nant. SOL DO FA→ SOL DOPer l'Eix del Llobregat pu FAjant a Berga, DOse'm fa evident dels homes el SOLprogrés,
els
DOboscos i els rius que abans FAeren nets,
pai
DOsatge fet a clapes que ens SOLhan cremat. LAmPotser sí, sortim en FAdavant. LAmTots gaudim d'o FAportunitats. DOPerò LAmmentre FAl'home no en SOLtengui la DOraó
d'esti
LAmmar l'indret FA→on SOLviu, al seu voltant, DOjo… FA→ SOL
Segui
DOré llui LAmtant en FAmig de la fre SOLdor,
com u
DOna flor LAmque FAneix amb el des SOLgel.
Embri
DOac d'a LAmmor, llen FAço el puny al SOLvent:
jo vull
DOper a de LAmmà la FAmeva terra lliu SOLre!
Segui
DOré llui LAmtant en FAmig de la fre SOLdor,
com u
DOna flor LAmque FAneix amb el des SOLgel.
Embri
DOac d'a LAmmor, llen FAço el puny al SOLvent:
jo vull
DOper a de LAmmà la FAmeva terra lliu SOLre! DO FA→ SOL x2 DOSi heu pujat als cims pels FAvolts de maig DOi heu vist la bellesa que s'ofe SOLreix,
heu
DOsentit remoure els vostres FAendins
amb el
DOvent que us retorna el SOLvostre esperit. LAmJo també he somiat FAaquesta nit LAmtota la terra es FAtès així, DOhomes com LAmflors naixent ar FAreu
sacsejats
SOLpel vent de lliber DOtat
que els
LAmfa més FA→dig SOLnes i he pensat DO→ FA→que... SOL
Segui
DOré llui LAmtant en FAmig de la fre SOLdor,
com u
DOna flor LAmque FAneix amb el des SOLgel.
Embri
DOac d'a LAmmor, llen FAço el puny al SOLvent:
jo vull
DOper a de LAmmà la FAmeva terra lliu SOLre!
Segui
DOré llui LAmtant en FAmig de la fre SOLdor,
com u
DOna flor LAmque FAneix amb el des SOLgel.
Embri
DOac d'a LAmmor, llen FAço el puny al SOLvent:
jo vull
DOper a de LAmmà la FAmeva terra lliu SOLre! DO FA→ SOL x2 DO FA→ SOL x9
Segui
DOré llui LAmtant en FAmig de la fre SOLdor,
com u
DOna flor LAmque FAneix amb el des SOLgel.
Embri
DOac d'a LAmmor, llen FAço el puny al SOLvent:
jo vull
DOper a de LAmmà la FAmeva terra lliu SOLre!
Segui
DOré llui LAmtant en FAmig de la fre SOLdor,
com u
DOna flor LAmque FAneix amb el des SOLgel.
Embri
DOac d'a LAmmor, llen FAço el puny al SOLvent:
jo vull
DOper a de LAmmà la FAmeva terra lliu SOLre!
Les al
de la
que a
els
pai
d'esti
Segui
com u
Embri
jo vull
Segui
com u
Embri
jo vull
heu
amb el
sacsejats
que els
Segui
com u
Embri
jo vull
Segui
com u
Embri
jo vull
Segui
com u
Embri
jo vull
Segui
com u
Embri
jo vull