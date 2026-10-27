Vull per a demà (Acords)

Pels ports del Ribagorça, al cor de la Noguera

Acords Acords
Brams
brams cal seguir lluitant
brams cal seguir lluitant
Intro: DO FA→ SOL x2

DOPels ports del Ribagorça, al FAcor de la Noguera,
DOparo el meu cotxe i SOLresto badant.
Les alDOzines que s'allunyen al FAcapvespre
de la DOterra surt quelcom soSOLbrenatural.

LAmLluny les mentides i FAels errors,
LAmlluny la injustíFAcia i la por.
DOÉs l'amor LAmm'emFApeny a estiSOLmar la jusDOtícia
que aLAmquesta FA→terra SOLm'està demaDO→FA→nant. SOL

DO FA→ SOL

DOPer l'Eix del Llobregat puFAjant a Berga,
DOse'm fa evident dels homes el SOLprogrés,
els DOboscos i els rius que abans FAeren nets,
paiDOsatge fet a clapes que ens SOLhan cremat.

LAmPotser sí, sortim enFAdavant.
LAmTots gaudim d'oFAportunitats.
DOPerò LAmmentre FAl'home no enSOLtengui la DOraó
d'estiLAmmar l'indret FA→on SOLviu, al seu voltant, DOjo… FA→ SOL

SeguiDOré lluiLAmtant enFAmig de la freSOLdor,
com uDOna flor LAmque FAneix amb el desSOLgel.
EmbriDOac d'aLAmmor, llenFAço el puny al SOLvent:
jo vull DOper a deLAmmà la FAmeva terra lliuSOLre!
SeguiDOré lluiLAmtant enFAmig de la freSOLdor,
com uDOna flor LAmque FAneix amb el desSOLgel.
EmbriDOac d'aLAmmor, llenFAço el puny al SOLvent:
jo vull DOper a deLAmmà la FAmeva terra lliuSOLre!

DO FA→ SOL x2

DOSi heu pujat als cims pels FAvolts de maig
DOi heu vist la bellesa que s'ofeSOLreix,
heu DOsentit remoure els vostres FAendins
amb el DOvent que us retorna el SOLvostre esperit.

LAmJo també he somiat FAaquesta nit
LAmtota la terra esFAtès així,
DOhomes com LAmflors naixent arFAreu
sacsejats SOLpel vent de lliberDOtat
que els LAmfa més FA→digSOLnes i he pensat DO→FA→que... SOL

SeguiDOré lluiLAmtant enFAmig de la freSOLdor,
com uDOna flor LAmque FAneix amb el desSOLgel.
EmbriDOac d'aLAmmor, llenFAço el puny al SOLvent:
jo vull DOper a deLAmmà la FAmeva terra lliuSOLre!
SeguiDOré lluiLAmtant enFAmig de la freSOLdor,
com uDOna flor LAmque FAneix amb el desSOLgel.
EmbriDOac d'aLAmmor, llenFAço el puny al SOLvent:
jo vull DOper a deLAmmà la FAmeva terra lliuSOLre!

DO FA→ SOL x2

DO FA→ SOL x9

SeguiDOré lluiLAmtant enFAmig de la freSOLdor,
com uDOna flor LAmque FAneix amb el desSOLgel.
EmbriDOac d'aLAmmor, llenFAço el puny al SOLvent:
jo vull DOper a deLAmmà la FAmeva terra lliuSOLre!
SeguiDOré lluiLAmtant enFAmig de la freSOLdor,
com uDOna flor LAmque FAneix amb el desSOLgel.
EmbriDOac d'aLAmmor, llenFAço el puny al SOLvent:
jo vull DOper a deLAmmà la FAmeva terra lliuSOLre!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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