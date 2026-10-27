Vull ser el teu amic (Acords)

Caço gallines, i els homes em cacen

Acords Acords
Manu Guix
manu guix el petit princep
manu guix el petit princep
LACaço gallines, i els FA#m7homes em cacen,
però SIm7m'avorreixo MI7molt.
DO#m7I si em domestiques, FA#m7a la meva vida
hi entraSIm7rà un gran raig de MI7sol.

SIm7Tu ets una guineu, i DO#m7jo només un nen,
i SI7som de planetes SIm7tan difeMI7rents.

Vull REser el teu aLAmic. Si ens coneMI7guéssim més, seria LAdiverLA7tit.
Vull REser el teu aLAmic. Sabràs que avui i SI7sempre pots MI7sus4confiar en LAmi.

No menjo pa, però FA#m7veus allà a baix,
SIm7aquells camps de MI7blat
són DO#m7daurats, i em FA#m7faran pensar en tu
quan SIm7m'hagis domestiMI7cat.

De veSIm7gades, quan em parDO#m7les, no t'entenc,
que SI7som de planetes SIm7tan difeMI7rents.

PoREdem ser aLAmics, tant se'n MI7val si ets molt lleig,tant se'n LAval si ets boLA7nic.
PoREdem ser aLAmics, i quan em necessiSI7tes, pots MI7sus4confiar en LAmi.

FA#m7És molt senFA#m7/FAzill, et FA#m7/MIdiré el meu FA#m7/RE#secret
SImque LA/DO#noREsap MI7ningú:
REhas de MI7saber que un DO#m7cop domestiFA#m7cat,
REl'essencial és MI7invisible als FAmaj7ulls, REm7l'essencial és SOL7invisible als LAulls.

RESi ens LAmirem, no REcal que diguem LAres,
SIm7som de plaLA/DO#netes SI7tan diMI7sus4ferents.

Ja REsom bons aLAmics, tant se'n MI7val si ets molt gran, tant se'n LAval si ets peLA7tit.
SeRErem bons aLAmics, ja saps que avui i SI7sempre pots MI7sus4confiar en LAmi.

FA7sus4

DO7 FA7sus4 LA#

Ja RE#som bons LA#amics, tant se'n FA7val si ets de fora, tant se'n LA#val si ets LA#7d'aquí.
SeRE#rem bons aLA#mics, SOL7ja saps que avui i DO7sempre pots FA7sus4confiar en LA#mi, SOL7
ja saps que avui i DO7sempre pots FA7sus4confiar en LA#mi, SOL7
ja saps que avui i DO7sempre FA7sus4
pots confiar en RE#mi. LA#

DO7Pots FA7sus4confiar en LA#mi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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