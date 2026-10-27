LACaço gallines, i els FA#m7homes em cacen, però SIm7m'avorreixo MI7molt. DO#m7I si em domestiques, FA#m7a la meva vida hi entraSIm7rà un gran raig de MI7sol.
SIm7Tu ets una guineu, i DO#m7jo només un nen, i SI7som de planetes SIm7tan difeMI7rents.
Vull REser el teu aLAmic. Si ens coneMI7guéssim més, seria LAdiverLA7tit. Vull REser el teu aLAmic. Sabràs que avui i SI7sempre pots MI7sus4confiar en LAmi.
No menjo pa, però FA#m7veus allà a baix, SIm7aquells camps de MI7blat són DO#m7daurats, i em FA#m7faran pensar en tu quan SIm7m'hagis domestiMI7cat.
De veSIm7gades, quan em parDO#m7les, no t'entenc, que SI7som de planetes SIm7tan difeMI7rents.
PoREdem ser aLAmics, tant se'n MI7val si ets molt lleig,tant se'n LAval si ets boLA7nic. PoREdem ser aLAmics, i quan em necessiSI7tes, pots MI7sus4confiar en LAmi.
FA#m7És molt senFA#m7/FAzill, et FA#m7/MIdiré el meu FA#m7/RE#secret SImque LA/DO#noREsap MI7ningú: REhas de MI7saber que un DO#m7cop domestiFA#m7cat, REl'essencial és MI7invisible als FAmaj7ulls, REm7l'essencial és SOL7invisible als LAulls.
RESi ens LAmirem, no REcal que diguem LAres, SIm7som de plaLA/DO#netes SI7tan diMI7sus4ferents.
Ja REsom bons aLAmics, tant se'n MI7val si ets molt gran, tant se'n LAval si ets peLA7tit. SeRErem bons aLAmics, ja saps que avui i SI7sempre pots MI7sus4confiar en LAmi.
FA7sus4
DO7FA7sus4LA#
Ja RE#som bons LA#amics, tant se'n FA7val si ets de fora, tant se'n LA#val si ets LA#7d'aquí. SeRE#rem bons aLA#mics, SOL7ja saps que avui i DO7sempre pots FA7sus4confiar en LA#mi, SOL7 ja saps que avui i DO7sempre pots FA7sus4confiar en LA#mi, SOL7 ja saps que avui i DO7sempre FA7sus4 pots confiar en RE#mi. LA#