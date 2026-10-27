Intro: DO DOsus4 DO DOsus4



DO En un món merave DOsus4 llós,

de quan era pe DO tit i creia en DOsus4 els monstres.



DO En un sorral on fèiem cas SOL tells i ens embrutíem la FA roba,

DO en un llit menut on els llen SOL çols eren la casa dels FA contes,

DO en aquell país regna SOL ven les lleis escrites amb FA sorra.



DO I si em pregunteu què vull ser de FA gran, ja tinc la res SOL posta,

DO avui he despertat i he SOL vist que tot era tan pe FA tit,

el somriure que has a SOL conseguit m'ha fet FA créixer

i recor SOL dar que soc fe DO→ DOsus4→ DO→ DOsus4 liç.



DO No em demaneu que sigui ge SOL gant i que maquini les FA coses,

DO no vull ser rei ni polític ni SOL ric, només bona per FA so LA# na,

DO i en aquest país on regnaven les SOL lleis escrites amb FA sorra.



DO I si em pregunteu què vull ser de FA gran, ja tinc la res SOL posta,

DO avui he despertat i he SOL vist que tot era tan pe FA tit,

el somriure que has a SOL conseguit m'ha fet FA créixer

i recor SOL dar que soc fe DO liç. O DOsus4 oo DO o! Ye DOsus4 eehh!



DO I DOsus4 sabeu DO què? DOsus4 Que van ser feliços i van menjar molts

DO i DOsus4 molts d'a DO nis DOsus4 sos. Però van ser feliços de veritat?

DO Sí, DOsus4 perquè DO van DOsus4 ser tot allò que van voler. Tu què vols

DO ser, DOsus4 Pol? DO Jo DOsus4 vull ser jugador de

futbol. Volem ser pe SOL tits!



DO I si em pregunteu què vull ser de FA gran, ja tinc la res SOL posta,

DO avui he despertat i he SOL vist que tot era tan pe FA tit,

el somriure que has a SOL conseguit m'ha fet FA créixer

i recor SOL dar que soc fe DO liç.

DO I si em pregunteu què vull ser de FA gran, ja tinc la res SOL posta,

DO avui he despertat i he SOL vist que tot era tan pe FA tit,

el somriure que has a SOL conseguit m'ha fet FA créixer

i recor SOL dar que soc fe DO liç.