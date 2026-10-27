Vull ser petit (Acords)

En un món meravellós

Acords Acords
Lapsus
lapsus desperta
lapsus desperta
Intro: DO DOsus4 DO DOsus4

DOEn un món meraveDOsus4llós,
de quan era peDOtit i creia en DOsus4els monstres.

DOEn un sorral on fèiem casSOLtells i ens embrutíem la FAroba,
DOen un llit menut on els llenSOLçols eren la casa dels FAcontes,
DOen aquell país regnaSOLven les lleis escrites amb FAsorra.

DOI si em pregunteu què vull ser de FAgran, ja tinc la resSOLposta,
DOavui he despertat i he SOLvist que tot era tan peFAtit,
el somriure que has aSOLconseguit m'ha fet FAcréixer
i recorSOLdar que soc feDO→DOsus4→DO→DOsus4liç.

DONo em demaneu que sigui geSOLgant i que maquini les FAcoses,
DOno vull ser rei ni polític ni SOLric, només bona perFAsoLA#na,
DOi en aquest país on regnaven les SOLlleis escrites amb FAsorra.

DOI si em pregunteu què vull ser de FAgran, ja tinc la resSOLposta,
DOavui he despertat i he SOLvist que tot era tan peFAtit,
el somriure que has aSOLconseguit m'ha fet FAcréixer
i recorSOLdar que soc feDOliç. ODOsus4ooDOo! YeDOsus4eehh!

DOI DOsus4sabeu DOquè? DOsus4Que van ser feliços i van menjar molts
DOi DOsus4molts d'aDOnisDOsus4sos. Però van ser feliços de veritat?
DOSí, DOsus4perquè DOvan DOsus4ser tot allò que van voler. Tu què vols
DOser, DOsus4Pol? DOJo DOsus4vull ser jugador de
futbol. Volem ser peSOLtits!

DOI si em pregunteu què vull ser de FAgran, ja tinc la resSOLposta,
DOavui he despertat i he SOLvist que tot era tan peFAtit,
el somriure que has aSOLconseguit m'ha fet FAcréixer
i recorSOLdar que soc feDOliç.
DOI si em pregunteu què vull ser de FAgran, ja tinc la resSOLposta,
DOavui he despertat i he SOLvist que tot era tan peFAtit,
el somriure que has aSOLconseguit m'ha fet FAcréixer
i recorSOLdar que soc feDOliç.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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