Intro:
DO DOsus4 DO DOsus4 DOEn un món merave DOsus4llós,
de quan era pe
DOtit i creia en DOsus4els monstres. DOEn un sorral on fèiem cas SOLtells i ens embrutíem la FAroba, DOen un llit menut on els llen SOLçols eren la casa dels FAcontes, DOen aquell país regna SOLven les lleis escrites amb FAsorra. DOI si em pregunteu què vull ser de FAgran, ja tinc la res SOLposta, DOavui he despertat i he SOLvist que tot era tan pe FAtit,
el somriure que has a
SOLconseguit m'ha fet FAcréixer
i recor
SOLdar que soc fe DO→ DOsus4→ DO→ DOsus4liç. DONo em demaneu que sigui ge SOLgant i que maquini les FAcoses, DOno vull ser rei ni polític ni SOLric, només bona per FAso LA#na, DOi en aquest país on regnaven les SOLlleis escrites amb FAsorra. DOI si em pregunteu què vull ser de FAgran, ja tinc la res SOLposta, DOavui he despertat i he SOLvist que tot era tan pe FAtit,
el somriure que has a
SOLconseguit m'ha fet FAcréixer
i recor
SOLdar que soc fe DOliç. O DOsus4oo DOo! Ye DOsus4eehh! DOI DOsus4sabeu DOquè? DOsus4Que van ser feliços i van menjar molts DOi DOsus4molts d'a DOnis DOsus4sos. Però van ser feliços de veritat? DOSí, DOsus4perquè DOvan DOsus4ser tot allò que van voler. Tu què vols DOser, DOsus4Pol? DOJo DOsus4vull ser jugador de
futbol. Volem ser pe
SOLtits! DOI si em pregunteu què vull ser de FAgran, ja tinc la res SOLposta, DOavui he despertat i he SOLvist que tot era tan pe FAtit,
el somriure que has a
SOLconseguit m'ha fet FAcréixer
i recor
SOLdar que soc fe DOliç. DOI si em pregunteu què vull ser de FAgran, ja tinc la res SOLposta, DOavui he despertat i he SOLvist que tot era tan pe FAtit,
el somriure que has a
SOLconseguit m'ha fet FAcréixer
i recor
SOLdar que soc fe DOliç.
de quan era pe
el somriure que has a
i recor
el somriure que has a
i recor
futbol. Volem ser pe
el somriure que has a
i recor
el somriure que has a
i recor