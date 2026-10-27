SOLJa fa temps que els meus somnis em duen REcavalcant les marees a lloms d’un vaixell, SOLperò quan porto SOL7les regnes, amb calDOma o tempesta, DOm7 SIm7navego guiat MI7per la llum LAmdels esRE7tels. SOL
DOPerò a la meva bandera no hi ha cap SOLcalavera ni ossos creuats DOperquè vull ser un pirata més dolç que la LA7nata, un pirata genial. RE7 DOQue no rapti donzelles, que regali estreSOLlles collides del mar. DOQue no robi fortunes, que LA7tingui a la lluna un tresor amagat. RE7
SOLVull ser un pirata sense canons, DOque amb un somriure SOLguanyi els combats. MImI que segresti LA7tots els malsons sense demaLAmnar resRE7cat. MIm LAmSense deRE7manar rescat, sense MImdeLAmmanar resRE7cat. SOL