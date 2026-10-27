Vull ser un pirata (Acords)

Ja fa temps que els meus somnis em duen

Acords Acords
La Fada Despistada
SOLJa fa temps que els meus somnis em duen
REcavalcant les marees a lloms d’un vaixell,
SOLperò quan porto SOL7les regnes, amb calDOma o tempesta, DOm7
SIm7navego guiat MI7per la llum LAmdels esRE7tels. SOL

DOPerò a la meva bandera no hi ha cap SOLcalavera ni ossos creuats
DOperquè vull ser un pirata més dolç que la LA7nata, un pirata genial. RE7
DOQue no rapti donzelles, que regali estreSOLlles collides del mar.
DOQue no robi fortunes, que LA7tingui a la lluna un tresor amagat. RE7

SOLVull ser un pirata sense canons,
DOque amb un somriure SOLguanyi els combats.
MImI que segresti LA7tots els malsons sense demaLAmnar resRE7cat. MIm
LAmSense deRE7manar rescat, sense MImdeLAmmanar resRE7cat. SOL

SOLQui canta, els catapums espanta!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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