SOLWelcome to my party.
MIm7
LAm11Welcome to my party.
RE
SOLWelcome to my party.
MIm7
LAm11Welcome to my party.
RE
SOLPotser vens de dies de merda,
MIm7potser la veïna et detesta,
LAm7potser a la feina t'insulten,
REpotser la vida et sembla absurda.
SOLPinta't de vermell la cara,
MIm7posa't la camisa que tant t'agrada,
i LAm7vine (vine)
que això REcomença.
I SOLno saps com MIm7t'he trobat a LAm11faltar
(i et juro que REcompto les hores)
SOLno saps com MIm7t'he trobat a LAm11faltar
(per veure't REnomés una estona).
SOLWelcome to my party.
MIm7
LAm11Welcome to my party.
RE
LAm11 N.C.
SOLTens un exèrcit darrera
MIm7la vida i un cor que batega,
LAm7que rebentin la culpa i la pena,
REque fa baixada i això no frena.
SOLAbraça't a qui no ho espera,
MIm7clava't al pit algun poema,
i LAm7vine (vine)
que això REcomença.
I SOLno saps com MIm7t'he trobat a LAm11faltar
(i et juro que REcompto les hores)
SOLno saps com MIm7t'he trobat a LAm11faltar
(per veure't REnomés una estona).
SOLWelcome to my party.
MIm7No ho saps,
LAmno ho saps,
REno ho saps.
SOLNo ho saps,
MIm7no ho saps,
LAm11no ho saps,
REno.
SOLNo saps com MIm7t'he trobat a LAm11faltar
(i et juro que REcompto les hores)
SOLno saps com MIm7t'he trobat a LAm11faltar
(per veure't REnomés una estona).
SOLNo saps com MIm7t'he trobat a LAm11faltar
(i et juro que REcompto les hores).
SOLWelcome to my party.
MIm7
LAm11Welcome to my party
RE(només una estona).
SOLWelcome to my party.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.