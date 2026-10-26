SOL Welcome to my party.

MIm7



LAm11 Welcome to my party.

RE



SOL Welcome to my party.

MIm7



LAm11 Welcome to my party.

RE



SOL Potser vens de dies de merda,

MIm7 potser la veïna et detesta,

LAm7 potser a la feina t'insulten,

RE potser la vida et sembla absurda.



SOL Pinta't de vermell la cara,

MIm7 posa't la camisa que tant t'agrada,

i LAm7 vine (vine)

que això RE comença.



I SOL no saps com MIm7 t'he trobat a LAm11 faltar

(i et juro que RE compto les hores)

SOL no saps com MIm7 t'he trobat a LAm11 faltar

(per veure't RE només una estona).



SOL Welcome to my party.

MIm7



LAm11 Welcome to my party.

RE



LAm11 N.C.

SOL Tens un exèrcit darrera

MIm7 la vida i un cor que batega,

LAm7 que rebentin la culpa i la pena,

RE que fa baixada i això no frena.



SOL Abraça't a qui no ho espera,

MIm7 clava't al pit algun poema,

i LAm7 vine (vine)

que això RE comença.



I SOL no saps com MIm7 t'he trobat a LAm11 faltar

(i et juro que RE compto les hores)

SOL no saps com MIm7 t'he trobat a LAm11 faltar

(per veure't RE només una estona).



SOL Welcome to my party.

MIm7 No ho saps,

LAm no ho saps,

RE no ho saps.



SOL No ho saps,

MIm7 no ho saps,

LAm11 no ho saps,

RE no.



SOL No saps com MIm7 t'he trobat a LAm11 faltar

(i et juro que RE compto les hores)

SOL no saps com MIm7 t'he trobat a LAm11 faltar

(per veure't RE només una estona).



SOL No saps com MIm7 t'he trobat a LAm11 faltar

(i et juro que RE compto les hores).



SOL Welcome to my party.

MIm7



LAm11 Welcome to my party

RE (només una estona).

SOL Welcome to my party.