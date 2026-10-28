FA# FA#maj7 FA# LA#m SOL#m DO# FA# RE#m FA
LA#mWiegala, wiegala! Tarda,
daRE#mmunt de l’herba el vent LA#mcanta,
com FA#també RE#mcanten LA#mtots els prats
els FA#rossiRE#mnyols de LA#mcap altar.
FA#Wiegala, wieRE#mgala! TarDO#da, daFA#munt de FAl’herba el vent LA#mcanta.
LA#mWiegala, wiegala! Brilla
la RE#mlluna, s’enlaira i LA#mbrilla
fins FA#dalt de RE#mtot del LA#mfirmament
i FA#fixa el RE#mmón de LA#msota seu.
FA#Wiegala, RE#mwiegala! DO#Brilla la FA#lluna, FAs’enlaira i briLA#mlla.
LA#mWiegala, wiegala! Ara
el RE#mnostre món ja s’enLA#mcalma,
i FA#cap teRE#mmor ja no té LA#mlloc.
FA#Dorm, fiRE#mllet meu, no tinLA#mguis por.
FA#Wiegala, RE#mwiegala! ADO#ra el FA#nostre FAmón ja s’encalLA#mma.
FA# LA#m SOL#m FA# FA7
FA# LA#m SOL#m DO# FA# FA FA7
FA# LA#m SOL#m DO# FA# FA FA7
LA#m FA# DO# RE#m DO# FA# FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.