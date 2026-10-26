Wittgenstein (Acords)

Tens els ulls enfocats

Acords Acords
Els Pets
els pets som
els pets som
SOLTens els ulls enfocats
a una reDOvista massa SOLrosa,
SOLi un home al teu costat
es mira el DOmón ben enSOLfadat.

A la paREret de color de DO→gos que SOLfuig
hi ha un pòster REd’en WittgensSOLtein.
Fa mala REcara, potDO→ser té SOLpor
d’aquell paDO→per SOL→pinREtat,
com de MiDO→ró peSOL→REfals.

SOLFlash-back, despentinat,
tornant a DOcasa de l’esSOLcola,
SOLens veiem d’amagat
darrere DOel pati de SOLca Nac.

I, mentre em REtreies les DO→mans de SOLsota
aquell jerREsei teu tan SOLdoble,
em pregunREtava si, DO→quan fos SOLgran,
m’estimaDO→riSOL→es REtant
i em costaDO→ria SOL→REtant.

SOL→Sense reREcepta, aDO→quell docSOLtor
em va troREbar basDO→tant miSOLllor.
Sembla que alREgú t'ha DO→regaMImlat
un tros del DO→teu SOL→pasREsat
i crec que DO→t’ha aSOL→graREdat.

SOLVam intercanviar
les fotos DOde les nostres SOLvides,
SOLla teva filla gran
igual que tu, DOperò amb els caSOLbells llargs.

I just quan REvolia DO→repasSOLsar
les teves REcames tan SOLllargues,
vaig recorREdar que el teu DO→germà SOLgran
es va moDO→rir SOL→escaRElant
i em vaig senDO→tir SOL→faREtal.

SOL→Sense reREcepta, aDO→quell docSOLtor
em va troREbar basDO→tant miSOLllor.
Sembla que alREgú t'ha DO→regaMImlat
un tros del DO→teu SOL→pasREsat
i crec que DO→t’ha aSOL→graREdat.

SOL DO SOL x2
RE DO→ SOL RE SOL
RE DO→ SOL DO→ SOL→ RE DO→ SOL→ RE

SOL→Sense reREcepta, aDO→quell docSOLtor
em va troREbar basDO→tant miSOLllor.
Sembla que alREgú t'ha DO→regaMImlat
un tros del DO→teu SOL→pasREsat
i crec que DO→t’ha aSOL→graREdat.
I crec que DO→t’ha aSOL→graREdat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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