Tens els ulls enfocats SOL a una re vista massa DO rosa, SOL i un home al teu costat SOL es mira el món ben en DO fadat. SOL A la pa ret de color de RE gos que DO→ fuig SOL hi ha un pòster d’en Wittgens RE tein. SOL Fa mala cara, pot RE ser té DO→ por SOL d’aquell pa per DO→ pin SOL→ tat, RE com de Mi ró pe DO→ rò SOL→ fals. RE Flash-back, despentinat, SOL tornant a casa de l’es DO cola, SOL ens veiem d’amagat SOL darrere el pati de DO ca Nac. SOL I, mentre em treies les RE mans de DO→ sota SOL aquell jer sei teu tan RE doble, SOL em pregun tava si, RE quan fos DO→ gran, SOL m’estima ri DO→ es SOL→ tant RE i em costa ria DO→ SOL→ tant. RE Sense re SOL→ cepta, a RE quell doc DO→ tor SOL em va tro bar bas RE tant mi DO→ llor. SOL Sembla que al gú t'ha RE rega DO→ lat MIm un tros del teu DO→ pas SOL→ sat RE i crec que t’ha a DO→ gra SOL→ dat. RE Vam intercanviar SOL les fotos de les nostres DO vides, SOL la teva filla gran SOL igual que tu, però amb els ca DO bells llargs. SOL I just quan volia RE repas DO→ sar SOL les teves cames tan RE llargues, SOL vaig recor dar que el teu RE germà DO→ gran SOL es va mo rir DO→ esca SOL→ lant RE i em vaig sen tir DO→ fa SOL→ tal. RE Sense re SOL→ cepta, a RE quell doc DO→ tor SOL em va tro bar bas RE tant mi DO→ llor. SOL Sembla que al gú t'ha RE rega DO→ lat MIm un tros del teu DO→ pas SOL→ sat RE i crec que t’ha a DO→ gra SOL→ dat. RE SOL DO x2 SOL RE DO→ SOL RE SOL RE DO→ SOL DO→ SOL→ RE DO→ SOL→ RE Sense re SOL→ cepta, a RE quell doc DO→ tor SOL em va tro bar bas RE tant mi DO→ llor. SOL Sembla que al gú t'ha RE rega DO→ lat MIm un tros del teu DO→ pas SOL→ sat RE i crec que t’ha a DO→ gra SOL→ dat. RE I crec que t’ha a DO→ gra SOL→ dat. RE
Els
acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.