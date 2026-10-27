REm SOL LAm x2
REmSi avui és un SOLdia en què ho LAmveus tot gris,
REmsi veus que SOLel got està LAmmig buit,
REmsi t’has perdut SOLen un bosc d’aLAmmargor,
REmsi avui SOLja t’ha vençut LAmla por.
REm SOL LAm x2
REmSi et sembla SOLque el món gira LAmal revés,
REmi amaSOLga les flors dels LAmsenders.
REmSi el teu caSOLmí s’esfuma a LAml’horitzó,
REmi perds el SOLfar de la il·LAmlusió.
REmI perds el SOLfar de la il·LAmlusió.
DOBuscant la SOLllum per ser feMIliç.
DOXala i riu, la vida és senSOLtir-se viu.
MIVinga avant, els destins es fan soFAmiant.
DOXala i riu, la vida és senSOLtir-se viu.
MITira avant, la vida es viu lluiFAtant.
Ves sempre endaSOLvant.
DO SOL REm DO
DO SOL FA→ SOL→ LAm x2
FA→ SOL→ LAm FA→ SOL→ MI
DOXala i riu, la vida és senSOLtir-se viu.
MIVinga avant, els destins es fan soFAmiant.
DOXala i riu, la vida és senSOLtir-se viu.
MITira avant, la vida es viu lluiFAtant.
Ves sempre endaSOLvant.
DOXala i riu, la vida és senSOLtir-se viu.
MIVinga avant, els destins es fan soFAmiant.
DOXala i riu, la vida és senSOLtir-se viu.
MITira avant, la vida es viu lluiFAtant.
Ves sempre endaSOLvant.
REm SOL LAm x4
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.