LAmAixò SImque DOesperes de mi no té cap sentit.
REPoMImsa't a pensar-hi.
LAmTu i SImjo DOno som res perquè em puguis parlar així,
REneMImna, ni que ho fóssim.
LAmSemSImpre DOla SImculpa és meva,
LAmfes-SImme DOsenSImtir fatal.
LAmXanSImtatge DOeSImmocional.
LAm SIm DO SIm
LAmSi SImjo et DOfaig un favor, és perquè em ve de gust,
REperMImquè no em molesta,
LAmperò SImno DOpretenguis que ho deixi tot per tu:
REjo MImtinc la meva feina.
LAmSemSImpre DOla SImculpa és meva,
LAmfes-SImme DOsenSImtir fatal… Prou!
LAmXanMImtatge REeMImmocional, tu fas servir
LAmxanMImtatge REeMImmocional! I jo dic prou!
LAmXanMImtatge DOeSImmocional!
LAmXanMImtatge DOeSImmocional!
LAmSi SImem DOplanto ara, em dius que jo he canviat,
REperMImquè no em coneixes.
LAmM'enSImvies DOa la merda perquè no he acatat
REla MImteva voluntat.
LAmSemSImpre DOla SImculpa és meva,
LAmfes-SImme DOsenSImtir fatal… Prou!
LAmXanMImtatge REeMImmocional, tu fas servir
LAmxanMImtatge REeMImmocional! I jo dic prou!
LAmXanMImtatge DOeSImmocional!
LAmXanMImtatge DOeSImmocional!
LAmProu! Yeah!
A SImla DOmerSImda!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.