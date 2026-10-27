REVisc i em roMIdeja tot allò que és diFA#mví, però el terra tremola si apareixes, siREcària, i si em tractes MIbé, no enfadaràs al desFA#mtí, no seràs REtu qui li portarà la contrària.
Baby, esMItàs bonica tota l'esFA#mtona, i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi, i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones, que ets la més sexy, per això tu ets tot REel que vull.
EsMItàs bonica tota l'esFA#mtona, i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi, i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones.
Que MIets la més sexy, per això tu ets tot el FA#mque vull.
Dins del club, maleduMIcada, vas molt ben arFA#mmada, quan xocaves amb el DO#5cinturó, una REpassada, anava ben MItorrada, et vas posar aloFA#mcada, tu, la més malvada, DO#5jo darrere inREsistia que entre noMIsaltres sexesexy exisFA#mtia. Tu em deies: "Immadura, Mushki que REcría" però t'agraMIdava tot això, ja ho saFA#mbia.
Que ets la més sexy, per això tu ets REtot el que vull, baby, esMItàs bonica tota l'esFA#mtona, i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi, i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones, que ets la més sexy, per això tu ets tot REel que vull.
EsMItàs bonica tota l'esFA#mtona, i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi, i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones, que ets la més sexy, per això tu ets tot REel que vull.
Tot MIel que vull. Quan ho FA#mdeia, shorty, jo no et mentia, DO#5 i el teu REmoviment sempre desaMIfia, jo sé FA#mque a vegades semblo una fría, DO#5 però en veritat REno, no, no, MI però en veritat FA#mno, no, no. DO#5 Però en veritat. RENooo! MI Però en veritat. FA#mNooo!
Que ets la més sexy, per això tu ets REtot el que vull, baby, esMItàs bonica tota l'esFA#mtona, i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi, i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones, que ets la més sexy, per això tu ets tot REel que vull. I tot MIel que. vull, FA#m(Naah). DO#5 I tot REel que vull, tot MIel que vull, tot FA#mel que vull. (Tan SexySensible). DO#5