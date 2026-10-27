Xarnega (Acords)

Visc i em rodeja tot allò que és diví

Acords Acords
Mushkaa
mushkaa sexysensible
mushkaa sexysensible
REVisc i em roMIdeja tot allò que és diFA#mví,
però el terra tremola si apareixes, siREcària,
i si em tractes MIbé, no enfadaràs al desFA#mtí,
no seràs REtu qui li portarà la contrària.

Baby, esMItàs bonica tota l'esFA#mtona,
i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi,
i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones,
que ets la més sexy, per això tu ets tot REel que vull.

EsMItàs bonica tota l'esFA#mtona,
i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi,
i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones.

Que MIets la més sexy, per això tu ets tot el FA#mque vull.

Dins del club, maleduMIcada,
vas molt ben arFA#mmada,
quan xocaves amb el DO#5cinturó, una REpassada,
anava ben MItorrada,
et vas posar aloFA#mcada,
tu, la més malvada, DO#5jo darrere inREsistia
que entre noMIsaltres sexesexy exisFA#mtia.
Tu em deies: "Immadura, Mushki que REcría"
però t'agraMIdava tot això, ja ho saFA#mbia.

Que ets la més sexy, per això tu ets REtot el que vull,
baby, esMItàs bonica tota l'esFA#mtona,
i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi,
i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones,
que ets la més sexy, per això tu ets tot REel que vull.

EsMItàs bonica tota l'esFA#mtona,
i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi,
i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones,
que ets la més sexy, per això tu ets tot REel que vull.

Tot MIel que vull.
Quan ho FA#mdeia, shorty, jo no et mentia, DO#5
i el teu REmoviment sempre desaMIfia,
jo sé FA#mque a vegades semblo una fría, DO#5
però en veritat REno, no, no, MI
però en veritat FA#mno, no, no. DO#5
Però en veritat. RENooo! MI
Però en veritat. FA#mNooo!

Que ets la més sexy, per això tu ets REtot el que vull,
baby, esMItàs bonica tota l'esFA#mtona,
i ets xarnega, por eso estás feREta pa' mi,
i és que m'enMIcantes, però no te n'aFA#mdones,
que ets la més sexy, per això tu ets tot REel que vull.
I tot MIel que. vull,
FA#m(Naah). DO#5
I tot REel que vull,
tot MIel que vull,
tot FA#mel que vull.
(Tan SexySensible). DO#5

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi