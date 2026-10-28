Quan
LA♭tinc
un
MI♭dia estrany i FAmprim
i el
MI♭món em cau a DOmsobre
i soc pe
FAmtit i SI♭mtot em mo MI♭lesta.
Tinc
LA♭clar
on
MI♭he d'anar a pa FAmrar
per
MI♭treure'm les ca DOmbòries
i esbor
FAmrar les SI♭mpors que m'omplen el MI♭cap.
Aplego els meus a
RE♭mics i a MI♭nem
a perdre la noci
RE♭ó del MI♭temps.
I envoltat de
RE♭gent bec MI♭cada LA♭nota,
és el meu xa
RE♭rop vi MI♭tami LA♭nat.
Canto entre la
RE♭gent sen SI♭mse ver MI♭gonya,
tant me fa si es
RE♭tic de SI♭msafi MI♭nant.
Hi ha tantes can
RE♭çons que em MI♭defi LA♭neixen
molt millor que un
RE♭exa MI♭men o LA♭ral;
les duc dins de
RE♭l'àni SI♭mma tatu MI♭ades,
són el meu se
RE♭nyal d'i SI♭mdenti MI♭tat. LA♭ MI♭ FAm RE♭ MI♭
Ja ho
LA♭saps,
si es
MI♭tàs mig emboi FAmrat
o et
MI♭vols sentir invi DOmsible,
però al mateix
FAmtemps tam SI♭mbé acompa MI♭nyat.
Aplega els teus a
RE♭mics i MI♭vés
a perdre la noci
RE♭ó del MI♭temps.
I envoltat de
RE♭gent beu MI♭cada LA♭nota,
és el teu xa
RE♭rop vi MI♭tami LA♭nat.
Canta entre la
RE♭gent sen SI♭mse ver MI♭gonya,
tant te fa si es
RE♭tic de SI♭msafi MI♭nant.
Hi ha tantes can
RE♭çons que et MI♭defi LA♭neixen
molt millor que un
RE♭exa MI♭men o LA♭ral;
les dus dins de
RE♭l'àni SI♭mma tatu MI♭ades,
són el teu se
RE♭nyal d'i SI♭mdenti MI♭tat. RE♭ MI♭ DOm FAm SI♭m RE♭ SI♭m MI♭
I envoltat de
RE♭gent beu MI♭cada LA♭nota,
és el teu xa
RE♭rop vi MI♭tami LA♭nat.
Canta entre la
RE♭gent sen SI♭mse ver MI♭gonya,
tant te fa si es
RE♭tic de SI♭msafi MI♭nant.
Hi ha tantes can
RE♭çons que et MI♭defi LA♭neixen
molt millor que un
RE♭exa MI♭men o LA♭ral;
les dus dins de
RE♭l'àni SI♭mma tatu MI♭ades,
són el teu se
RE♭nyal d'i SI♭mdenti MI♭tat.
D'identi
RE♭tat.
un
i el
i soc pe
Tinc
on
per
i esbor
Aplego els meus a
a perdre la noci
I envoltat de
és el meu xa
Canto entre la
tant me fa si es
Hi ha tantes can
molt millor que un
les duc dins de
són el meu se
Ja ho
si es
o et
però al mateix
Aplega els teus a
a perdre la noci
I envoltat de
és el teu xa
Canta entre la
tant te fa si es
Hi ha tantes can
molt millor que un
les dus dins de
són el teu se
I envoltat de
és el teu xa
Canta entre la
tant te fa si es
Hi ha tantes can
molt millor que un
les dus dins de
són el teu se
D'identi