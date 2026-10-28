Xarop vitaminat (Acords)

Quan tinc

Acords Acords
Super3
Quan LA♭tinc
un MI♭dia estrany i FAmprim
i el MI♭món em cau a DOmsobre
i soc peFAmtit i SI♭mtot em moMI♭lesta.

Tinc LA♭clar
on MI♭he d'anar a paFAmrar
per MI♭treure'm les caDOmbòries
i esborFAmrar les SI♭mpors que m'omplen el MI♭cap.

Aplego els meus aRE♭mics i aMI♭nem
a perdre la nociRE♭ó del MI♭temps.

I envoltat de RE♭gent bec MI♭cada LA♭nota,
és el meu xaRE♭rop viMI♭tamiLA♭nat.
Canto entre la RE♭gent senSI♭mse verMI♭gonya,
tant me fa si esRE♭tic deSI♭msafiMI♭nant.

Hi ha tantes canRE♭çons que em MI♭defiLA♭neixen
molt millor que un RE♭exaMI♭men oLA♭ral;
les duc dins de RE♭l'àniSI♭mma tatuMI♭ades,
són el meu seRE♭nyal d'iSI♭mdentiMI♭tat.

LA♭ MI♭ FAm RE♭ MI♭

Ja ho LA♭saps,
si esMI♭tàs mig emboiFAmrat
o et MI♭vols sentir inviDOmsible,
però al mateix FAmtemps tamSI♭mbé acompaMI♭nyat.

Aplega els teus aRE♭mics i MI♭vés
a perdre la nociRE♭ó del MI♭temps.

I envoltat de RE♭gent beu MI♭cada LA♭nota,
és el teu xaRE♭rop viMI♭tamiLA♭nat.
Canta entre la RE♭gent senSI♭mse verMI♭gonya,
tant te fa si esRE♭tic deSI♭msafiMI♭nant.

Hi ha tantes canRE♭çons que et MI♭defiLA♭neixen
molt millor que un RE♭exaMI♭men oLA♭ral;
les dus dins de RE♭l'àniSI♭mma tatuMI♭ades,
són el teu seRE♭nyal d'iSI♭mdentiMI♭tat.

RE♭ MI♭ DOm FAm

SI♭m RE♭ SI♭m MI♭

I envoltat de RE♭gent beu MI♭cada LA♭nota,
és el teu xaRE♭rop viMI♭tamiLA♭nat.
Canta entre la RE♭gent senSI♭mse verMI♭gonya,
tant te fa si esRE♭tic deSI♭msafiMI♭nant.

Hi ha tantes canRE♭çons que et MI♭defiLA♭neixen
molt millor que un RE♭exaMI♭men oLA♭ral;
les dus dins de RE♭l'àniSI♭mma tatuMI♭ades,
són el teu seRE♭nyal d'iSI♭mdentiMI♭tat.

D'identiRE♭tat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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