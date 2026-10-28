Xinu xano (Acords)

S'acaba la bulla

Acords Acords
Stay Homas
S'acaba la MIbulla,
no queda SOL#msangria,
fa massa FA#mfred per tirar-nos al mar.
No sé què m'has LAfet, però ara estic enganxat,
i no som la MIpatrulla,
però la nit estava SOL#mcanina.
'Nem del reFA#mvés, tornarem xinu xanu.
Una nit LAmés és l'únic que demano.

MIJoder!
El teu venenu és contaSOL#mgiós,
el teu moreno i el vestit de FA#mflors.
Has sigut LAtu, has sigut tu.

MIJoder!
Ens la passàvem fent el SOL#mgos.
Qui m'ha robat el mes FA#md'agost?
Has sigut LAtu.
Que bé que estem perdent el MItemps!
Joder! SOL#m
Res no dura per sempre, FA#m
un altre punyal en el ventre. LA
I que bé que estem perdent el MItemps!
Joder! SOL#m
La nit està suculenta, FA#m
un altre xupito d'absenta. LA

S'acaba la MIbulla,
no queda SOL#msangria,
fa massa FA#mfred per tirar-nos al mar.
No sé què m'has LAfet, però ara estic enganxat,
i no som la MIpatrulla,
però la nit estava SOL#mcanina.
'Nem del reFA#mvés, tornarem xinu xanu.
Una nit LAmés és l'únic que demano.

MITu i jo a la vora del mar,
SOL#mem devoren les ganes,
FA#mi sortim a fumar
LAsi tu m'acompanyes.

Som tu i MIjo
(tu i MIjo).

SOL#mLa canción del verano,
SOL#mme tiemblan las manos
quan es FA#mposa a ballar.

Ja LAno vull pensar
en LAquè passarà demà.

S'acaba la MIbulla,
no queda SOL#msangria,
fa massa FA#mfred per tirar-nos al mar.
No sé què m'has LAfet, però ara estic enganxat,
i no som la MIpatrulla,
però la nit estava SOL#mcanina.
'Nem del reFA#mvés, tornarem xinu xanu.
Una nit LAmés és l'únic que demano.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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