S'acaba la
MIbulla,
no queda
SOL#msangria,
fa massa
FA#mfred per tirar-nos al mar.
No sé què m'has
LAfet, però ara estic enganxat,
i no som la
MIpatrulla,
però la nit estava
SOL#mcanina.
'Nem del re
FA#mvés, tornarem xinu xanu.
Una nit
LAmés és l'únic que demano. MIJoder!
El teu venenu és conta
SOL#mgiós,
el teu moreno i el vestit de
FA#mflors.
Has sigut
LAtu, has sigut tu. MIJoder!
Ens la passàvem fent el
SOL#mgos.
Qui m'ha robat el mes
FA#md'agost?
Has sigut
LAtu.
Que bé que estem perdent el
MItemps!
Joder!
SOL#m
Res no dura per sempre,
FA#m
un altre punyal en el ventre.
LA
I que bé que estem perdent el
MItemps!
Joder!
SOL#m
La nit està suculenta,
FA#m
un altre xupito d'absenta.
LA
S'acaba la
MIbulla,
no queda
SOL#msangria,
fa massa
FA#mfred per tirar-nos al mar.
No sé què m'has
LAfet, però ara estic enganxat,
i no som la
MIpatrulla,
però la nit estava
SOL#mcanina.
'Nem del re
FA#mvés, tornarem xinu xanu.
Una nit
LAmés és l'únic que demano. MITu i jo a la vora del mar, SOL#mem devoren les ganes, FA#mi sortim a fumar LAsi tu m'acompanyes.
Som tu i
MIjo
(tu i
MIjo). SOL#mLa canción del verano, SOL#mme tiemblan las manos
quan es
FA#mposa a ballar.
Ja
LAno vull pensar
en
LAquè passarà demà.
S'acaba la
MIbulla,
no queda
SOL#msangria,
fa massa
FA#mfred per tirar-nos al mar.
No sé què m'has
LAfet, però ara estic enganxat,
i no som la
MIpatrulla,
però la nit estava
SOL#mcanina.
'Nem del re
FA#mvés, tornarem xinu xanu.
Una nit
LAmés és l'únic que demano.
no queda
fa massa
No sé què m'has
i no som la
però la nit estava
'Nem del re
Una nit
El teu venenu és conta
el teu moreno i el vestit de
Has sigut
Ens la passàvem fent el
Qui m'ha robat el mes
Has sigut
Que bé que estem perdent el
Joder!
Res no dura per sempre,
un altre punyal en el ventre.
I que bé que estem perdent el
Joder!
La nit està suculenta,
un altre xupito d'absenta.
S'acaba la
no queda
fa massa
No sé què m'has
i no som la
però la nit estava
'Nem del re
Una nit
Som tu i
(tu i
quan es
Ja
en
S'acaba la
no queda
fa massa
No sé què m'has
i no som la
però la nit estava
'Nem del re
Una nit