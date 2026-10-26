XL (Acords)

Paparararara papararara paparararara papara

Acords Acords
Els Pets
els pets com anar al cel i tornar
els pets com anar al cel i tornar

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

PapararaSI♭rara MI♭paparaSI♭rara MI♭papararaSI♭rara MI♭papaSI♭ra.
MI♭PapararaSI♭rara MI♭paparaSI♭rara MI♭papararaFArara.

I com a cada MI♭festa FA
es quedarà MI♭plantaFAda
mentre tota la MI♭resta dels SI♭/REseus aDOmmics
es va apareSI♭llant, FA
i per treure's la MI♭plorera FA
a mitja maMI♭tinaFAda,
farà de la MI♭nevera SI♭/REla seva DOmcomSI♭panya de FAball.

De dia els aSOLmparaSI♭dors
de cada MI♭botiga de la SI♭ciutat
li ensenyen un SOLmmón tramRE7pós.
La talla és MI♭XL,
tan gran i tan DO7nena.

PapararaSI♭rara MI♭paparaSI♭rara MI♭papararaSI♭rara MI♭papaSI♭ra.
MI♭PapararaSI♭rara MI♭paparaSI♭rara MI♭paparararaFAra.

I qui sap si un d'aquests MI♭dies FA
uns ulls sense MI♭compleFAxos
transformin la graMI♭nota en SI♭/REla noia DOmmés SI♭maca del FAmón.

De nit als aSOLmparaSI♭dors
de cada MI♭botiga de la SI♭ciutat
mirallen un SOLmcos preRE7ciós.
La talla és MI♭XL,
la dona més DO7bella.

SI♭ LA♭ MI♭/SOL LA♭ x2
SI♭ LA♭ MI♭/SOL SOL♭7 FA

MI♭Aah!DOmAah!SOLmAah!
MI♭Aah!DO7Aah!DOmAah!
FAAah!

PapararaSI♭rara MI♭paparaSI♭rara MI♭papararaSI♭rara MI♭papaSI♭ra.
MI♭PapararaSI♭rara MI♭paparaSI♭rara MI♭papararaFArara.
PapararaSI♭rara paLA♭paraMI♭rara LA♭papararaSI♭rara LA♭papaMI♭ra.
PaLA♭pararaSI♭rara LA♭paparaMI♭rara paSOL♭pararaFAsus4rara.

FAsus4 FA x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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