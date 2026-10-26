La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Paparara
SI♭rara MI♭papara SI♭rara MI♭paparara SI♭rara MI♭papa SI♭ra. MI♭Paparara SI♭rara MI♭papara SI♭rara MI♭paparara FArara.
I com a cada
MI♭festa FA
es quedarà
MI♭planta FAda
mentre tota la
MI♭resta dels SI♭/ REseus a DOmmics
es va apare
SI♭llant, FA
i per treure's la
MI♭plorera FA
a mitja ma
MI♭tina FAda,
farà de la
MI♭nevera SI♭/ REla seva DOmcom SI♭panya de FAball.
De dia els a
SOLmpara SI♭dors
de cada
MI♭botiga de la SI♭ciutat
li ensenyen un
SOLmmón tram RE7pós.
La talla és
MI♭XL,
tan gran i tan
DO7nena.
Paparara
SI♭rara MI♭papara SI♭rara MI♭paparara SI♭rara MI♭papa SI♭ra. MI♭Paparara SI♭rara MI♭papara SI♭rara MI♭papararara FAra.
I qui sap si un d'aquests
MI♭dies FA
uns ulls sense
MI♭comple FAxos
transformin la gra
MI♭nota en SI♭/ REla noia DOmmés SI♭maca del FAmón.
De nit als a
SOLmpara SI♭dors
de cada
MI♭botiga de la SI♭ciutat
mirallen un
SOLmcos pre RE7ciós.
La talla és
MI♭XL,
la dona més
DO7bella. SI♭ LA♭ MI♭/ SOL LA♭ x2 SI♭ LA♭ MI♭/ SOL SOL♭7 FA MI♭Aah! DOmAah! SOLmAah! MI♭Aah! DO7Aah! DOmAah! FAAah!
Paparara
SI♭rara MI♭papara SI♭rara MI♭paparara SI♭rara MI♭papa SI♭ra. MI♭Paparara SI♭rara MI♭papara SI♭rara MI♭paparara FArara.
Paparara
SI♭rara pa LA♭para MI♭rara LA♭paparara SI♭rara LA♭papa MI♭ra.
Pa
LA♭parara SI♭rara LA♭papara MI♭rara pa SOL♭parara FAsus4rara. FAsus4 FA x4
I com a cada
es quedarà
mentre tota la
es va apare
i per treure's la
a mitja ma
farà de la
De dia els a
de cada
li ensenyen un
La talla és
tan gran i tan
Paparara
I qui sap si un d'aquests
uns ulls sense
transformin la gra
De nit als a
de cada
mirallen un
La talla és
la dona més
Paparara
Paparara
Pa