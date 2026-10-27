DOLa sorra cau MImi caSOLda gra dura un segon. Tot DOva tan a poc a poc DOi no vull fer-me enrere, però soc tan confós.
SOLI és RE→DOque aSOLquesta tarda nit amb gust de xocolata taronja MImha aREcaDObat SOLamb un gust de caramel italià, tan amarg, que, REsi DOet SOLdic la veritat, m'ha servit tant i tant per saber que, per RE→DOsaSOLber que...
SOL
DOM'ho amago tant, MImno SOLvull reconèixer-ho, perquè tinc tanta por SOL
DOa dependre de tu MImi SOLperdre DOla noció del saber on començo jo, MIm SOLdel DOsaber on començo jo...
SOLI és RE→DOque aSOLquesta tarda nit amb gust de xocolata taronja MImha aREcaDObat SOLamb un gust de caramel italià, tan amarg, que, REsi DOet SOLdic la veritat, m'ha servit tant i tant per saber que, per RE→DOsaSOLber que...
FA MImI DOperdre la noció del saber FA MImon SOLcomenço jo FA MImi on RE#acabes tu.
SOLI és RE→DOque aSOLquesta tarda nit amb gust de xocolata taronja MImha aREcaDObat SOLamb un gust de caramel italià, tan amarg, que, REsi DOet SOLdic la veritat, m'ha servit tant i tant per saber que, per RE→DOsaSOLber que...
SOLI és RE→DOque aSOLquesta tarda nit amb gust de xocolata taronja MImha aREcaDObat SOLamb un gust de caramel italià, tan amarg, que, REsi DOet SOLdic la veritat, m'ha servit tant i tant per saber que, SOLper RE→DOsaSOLber que... SOLT'estimo.