Xocolata taronja (Acords)

La sorra cau

Acords Acords
Ernest Bombí
SOL

DOLa sorra cau
MImi caSOLda gra dura un segon.
Tot DOva tan a poc a poc
DOi no vull fer-me enrere, però soc tan confós.

SOLI és RE→DOque aSOLquesta tarda nit amb gust de xocolata taronja
MImha aREcaDObat SOLamb un gust de caramel italià, tan amarg,
que, REsi DOet SOLdic la veritat, m'ha servit tant i tant per saber que,
per RE→DOsaSOLber que...

SOL

DOM'ho amago tant,
MImno SOLvull reconèixer-ho, perquè tinc tanta por
SOL

DOa dependre de tu
MImi SOLperdre DOla noció del saber on començo jo,
MIm
SOLdel DOsaber on començo jo...

SOLI és RE→DOque aSOLquesta tarda nit amb gust de xocolata taronja
MImha aREcaDObat SOLamb un gust de caramel italià, tan amarg,
que, REsi DOet SOLdic la veritat, m'ha servit tant i tant per saber que,
per RE→DOsaSOLber que...

FA
MImI DOperdre la noció del saber
FA
MImon SOLcomenço jo
FA
MImi on RE#acabes tu.

SOLI és RE→DOque aSOLquesta tarda nit amb gust de xocolata taronja
MImha aREcaDObat SOLamb un gust de caramel italià, tan amarg,
que, REsi DOet SOLdic la veritat, m'ha servit tant i tant per saber que,
per RE→DOsaSOLber que...

SOLI és RE→DOque aSOLquesta tarda nit amb gust de xocolata taronja
MImha aREcaDObat SOLamb un gust de caramel italià, tan amarg,
que, REsi DOet SOLdic la veritat, m'ha servit tant i tant per saber que,
SOLper RE→DOsaSOLber que...
SOLT'estimo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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