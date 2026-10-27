Un mussol li va dir a una gavina:
DO FA DO SOL DOvola més a FAmunt, vola REm7cap es LAmsol,
que es meus ulls hi arri
MIm7ben. FAPipellegen MIm7amb es vent, REm7batega ses a FAles de MIm7plata, SOL7
lleugera i sal
DOvatge. FA REm7 LAm SOL DO
S'endin
FAsà a l'horit DOzó,
i es mussol va
SOLquedar enre DOra.
Amb un
FAgest es REm7bada LAmlit
va tancar ets
MIm7ulls
i bona nit...
REm7 MIm7 FA SOL DOParapapa FApà! Xoro DOiar de re SOLfilada. DO
Parapapa
FApà! Xoro DOiar i vo SOLlant se n'anava. FAI so MIm7mià REm7que travessa FAva la mar MIm7blava SOLimmensa i sal SOL7vatge. DO
I mi
FArà cap a DOdalt
s'espai que el
SOLsepa DOra.
De
FAsobte va REm7desper LAmtar
enfilat dalt
MIm7d'una branca. FAI somi MIm7à, FAi somi MIm7à, FAi somi MIm7à. REm7Ara que FAtot es fa MIm7fosc,
ballarem
SOLtots dos. DO
Parapapa
FApà, DOparapa SOLpapà! DO
Parapapa
FApà, DOparapa SOLpa DOpà...
que es meus ulls hi arri
lleugera i sal
S'endin
i es mussol va
Amb un
va tancar ets
i bona nit...
Parapapa
I mi
s'espai que el
De
enfilat dalt
ballarem
Parapapa
Parapapa