Xoroiar de refilada (Acords)

Un mussol li va dir a una gavina

Acords Acords
Ja t'ho diré
Un mussol li va dir a una gavina: DO FA DO SOL
DOvola més aFAmunt, vola REm7cap es LAmsol,
que es meus ulls hi arriMIm7ben.

FAPipellegen MIm7amb es vent,
REm7batega ses aFAles de MIm7plata, SOL7
lleugera i salDOvatge. FA REm7 LAm SOL DO

S'endinFAsà a l'horitDOzó,
i es mussol va SOLquedar enreDOra.
Amb un FAgest esREm7badaLAmlit
va tancar ets MIm7ulls
i bona nit... REm7 MIm7 FA SOL

DOParapapaFApà! XoroDOiar de reSOLfilada. DO
ParapapaFApà! XoroDOiar i voSOLlant se n'anava.

FAI soMIm7mià
REm7que travessaFAva la mar MIm7blava
SOLimmensa i salSOL7vatge. DO
I miFArà cap a DOdalt
s'espai que el SOLsepaDOra.
De FAsobte va REm7desperLAmtar
enfilat dalt MIm7d'una branca.

FAI somiMIm7à,
FAi somiMIm7à,
FAi somiMIm7à.
REm7Ara que FAtot es fa MIm7fosc,
ballarem SOLtots dos. DO

ParapapaFApà, DOparapaSOLpapà! DO
ParapapaFApà, DOparapaSOLpaDOpà...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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