Des
LAmgranar el blat SOL
i collir ca
FAda SOLgra que DOens cai FAgui,
i fer que
DOtor FAni el DOmi FAracle del DOpa
i afartar-se de
REpa. LAmI tallar la ca SOLnya
i collir
FA→ SOLtot el suc DOde FAla canya,
robar a la ca
DO→ FAnya el DO→ FAdolç de la DOmel,
i afartar-se de
REmel. LAmAbraçar la terra SOL
i cercar què
FAens SOLdemana DOla FAterra
sobre el
DOcel FAquan DO→ FAarriba el seu DOzel,
fecundar la lla
REvor.
i collir ca
i fer que
i afartar-se de
i collir
robar a la ca
i afartar-se de
i cercar què
sobre el
fecundar la lla