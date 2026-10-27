Zel de la terra (Acords)

Desgranar el blat

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet gauines i dragons
maria del mar bonet gauines i dragons
DesLAmgranar el blat SOL
i collir caFAda SOLgra que DOens caiFAgui,
i fer que DOtorFAni el DOmiFAracle del DOpa
i afartar-se de REpa.

LAmI tallar la caSOLnya
i collir FA→SOLtot el suc DOde FAla canya,
robar a la caDO→FAnya el DO→FAdolç de la DOmel,
i afartar-se de REmel.

LAmAbraçar la terra SOL
i cercar què FAens SOLdemana DOla FAterra
sobre el DOcel FAquan DO→FAarriba el seu DOzel,
fecundar la llaREvor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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