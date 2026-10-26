LA
SeLAgur que tornaran
com reREcords impresos dins de la meLAmòria,
idees REpreses del calaix de la consLAciència.
Que LAet donaran el valor,
la forREça immensa per reprendre el teu LAviatge
allà on REun dia es va quedar atuLArat el somni.
Que consDO#mtruíem tots LA
quan un DO#mdia vam deciLAdir venir aquí.
DeLAmà es despertaran
captiREvats pel gran misteri que és la LAvida
a la reREcerca de perfums que ens embriLAaguin,
i potMIser tindrem temps per celebrar
que som aLAquí.
FA#mGotes que REcauen del LAcel,
FA#mpoemes REd’amor sinLAcer,
FA#mgestos i noREves miraLAdes
i lliuMIres, per poder fer allò
que ens fa estar LAbé.
LASí, ja som aquí
per poREder seguir l’obra dels nostres LApares,
per intenREtar fer neta i pura la miLArada
i desMIprés, poder contagiar el millor
als nostres LAfills.
FA#mGotes que REcauen del LAcel,
FA#mpoemes REd’amor sinLAcer,
FA#mgestos i noREves miraLAdes
i lliuMIres, per poder fer allò
que ens fa estar REmbé. LA
REm LA FA DO SOL REm LA
FA#mGotes que REcauen del LAcel,
FA#mpoemes REd’amor sinLAcer,
FA#mgestos i noREves miraLAdes
i lliuMIres, per poder fer allò
que ens fa estar LAbé.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.