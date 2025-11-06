Adeu a Amaia Arrazola

14 dibuixos de la il·lustradora basca, que ha mort als 41 anys

Amaia Arrazola
Amaia Arrazola

La il·lustradora Amaia Arrazola, nascuda a Vitòria el 1984, ha mort als 41 anys víctima d'una malaltia que li havien detectat fa poc més d'un mes, segons ha informat el diari El Correo. La recordem oferint-vos 14 il·lustracions d'un dels seus llibres més importants, Waba Sabi, que va fer gràcies a la beca que li van donar al Japó. El títol és un concepte japonès que parla de la bellesa de la imperfecció. Aquesta filosofia consisteix a gaudir del present i a trobar la pau a la natura i en les petites coses. Ella mateixa ho explicava així: "Un dia d'hivern vaig viatjar a Tòquio. Hi vaig estar un mes. Hi anava amb la intenció de fer un dibuix al dia, de crear un diari visual en què aparegués des del menjar, la ciutat i el caràcter de la gent fins a les meves pors i inseguretats."

1.

AMAIAARRAZOLA80

2.

Amaia Arrazola

3.

Amaia Arrazola

4.

Amaia Arrazola

5.

Amaia Arrazola

6.

Amaia Arrazola

7.

Amaia Arrazola

8.

Amaia Arrazola

9.

Amaia Arrazola

10.

Amaia Arrazola

11.

Amaia Arrazola

12.

Amaia Arrazola

13.

Amaia Arrazola

14.

Amaia Arrazola
Sasha Asensio
Passadís
El Raval sense filtres
Redacció
Data de publicació: 06 de novembre de 2025
Última modificació: 06 de novembre de 2025
