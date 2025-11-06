Adeu a Amaia Arrazola

La il·lustradora Amaia Arrazola, nascuda a Vitòria el 1984, ha mort als 41 anys víctima d'una malaltia que li havien detectat fa poc més d'un mes, segons ha informat el diari El Correo. La recordem oferint-vos 14 il·lustracions d'un dels seus llibres més importants, Waba Sabi, que va fer gràcies a la beca que li van donar al Japó. El títol és un concepte japonès que parla de la bellesa de la imperfecció. Aquesta filosofia consisteix a gaudir del present i a trobar la pau a la natura i en les petites coses. Ella mateixa ho explicava així: "Un dia d'hivern vaig viatjar a Tòquio. Hi vaig estar un mes. Hi anava amb la intenció de fer un dibuix al dia, de crear un diari visual en què aparegués des del menjar, la ciutat i el caràcter de la gent fins a les meves pors i inseguretats."
