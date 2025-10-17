El Raval sense filtres

14 fotografies que retraten les persones que sovint són invisibilitzades o marginades

Passadís Passadís
Autor
Sasha Asensio
El brasiler Sasha Asensio explica que fa deu anys que "viu al Raval, envoltat de veïns meravellosos". És per això que ha volgut mostrar el barri des de dins. "Em vaig criar a São Paulo, sempre he conviscut i observat els invisibles. Tinc un sentiment molt fort que m'impulsa a retratar-los". I afegeix: "El Raval va ser un lloc per aïllar la gent que tenia la pesta. Encara ara, segueix sent un pati abandonat, una mena de contenidor social i de trobada amb la diversitat. No hi ha res de lleig o fosc en les meves fotos, només mostro l'altre cantó de la vida. Aquell que és invisible perquè els polítics i les agències de publicitat prefereixen ignorar-lo." I és que, lluny de la perfecció edulcorada que passeja per Instagram, el seu objectiu és ben clar: "La diversitat no és color ni folklore, és supervivència. El Raval no vol la teva pena, vol el teu silenci i respecte. Mostro el Raval indomable de Barcelona, l'antic arraval de mariners, obrers i ànimes perdudes. La Barcelona més canalla: la dels prostíbuls, tavernes i anarquistes que somien revolucions." 

1. 

A traves de la espontaneidad y la naturalidad el retrato callejero nos conecta con las histor 1024x1024
2.

3.

Mi Familia del Raval .My Raval Family .ravalbarcelona art .queercolour cityphotography . 1 1024x1024
4. 

Mi amiga Lorena.photo oddqueer.barceloneta barcelona streetportrait .colour people me 1024x1024
5.

6. 

7. 

Celebrant el final del Ramadà
8.

Shakira & Larisa
8. 

10. 

11. 

12. 

peluqueria maji
13.

14

Data de publicació: 17 d'octubre de 2025
Última modificació: 17 d'octubre de 2025
