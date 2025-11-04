Magritte dins la gran pantalla

14 escenes de grans pel·lícules que han estat inspirades en pintures de l'artista belga

Els grans artistes deixen empremta. No només pel seu llegat, sinó per totes les creacions que beuen de la seva obra. L'art porta a l'art, i hi ha referències amagades per arreu. Tant és així que us portem una selecció de pel·lícules que s'han inspirat en pintures de René Magritte per crear personatges i escenes. L'estil surrealista d'aquest artista belga va ser un dels més influents del segle XX. I en aquest recull podreu constatar que el seu univers també ha incidit de forma profunda en l'imaginari de grans directors de cinema.

1. L'imperi de les llums (1949-1964) - L'exorcisme de Georgetown (1973), de Joshua John Miller.

2. Nostàlgia (1944) - El cel sobre Berlín (1987), de Wim Wenders.

3. L'art de la conversa IV (1950) - La vida de Brian (1979), de Monty Phyton.

4. El principi del plaer (1937) - Twin Peaks: The Return (2017), de David Lynch.

5. La casa de vidre (1939) - Harry Potter i la pedra filosofal (2001), de Chris Colombus.

6. El terapeuta (1937) - Alícia al país de les meravelles (1951), de Walt Disney.

7. Aigües profundes (1941) - Els ocells (1963), d'Alfred Hitchcock.

8. L'home del barret de bombí (1964) - Els ocells (1963), d'Alfred Hitchcock.

9. El retorn de la flama (1943) - Fantomas (1913), de Louis Feuillade.

10. El castell dels Pirineus (1959) - L'arribada (2016), de Denis Villeneuve.

11. L'art de viure (1967) - Dick Tracy (1990), de Warren Beatty.

12. El fill de l'home (1964) - L'assumpte Thomas Crown (1968), de Norman Jewison.

13. La gratitud infinita (1963) - Benvingut, Mr Chance (1979), de Hal Ashby. 

14. Els misteris de l’horitzó (1955) - Trainspotting (1996), de Danny Boyle.

Magritte: això no és un pintor
Redacció
Data de publicació: 04 de novembre de 2025
Última modificació: 04 de novembre de 2025
