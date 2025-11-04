Magritte dins la gran pantalla

Els grans artistes deixen empremta. No només pel seu llegat, sinó per totes les creacions que beuen de la seva obra. L'art porta a l'art, i hi ha referències amagades per arreu. Tant és així que us portem una selecció de pel·lícules que s'han inspirat en pintures de René Magritte per crear personatges i escenes. L'estil surrealista d'aquest artista belga va ser un dels més influents del segle XX. I en aquest recull podreu constatar que el seu univers també ha incidit de forma profunda en l'imaginari de grans directors de cinema.
1. L'imperi de les llums (1949-1964) - L'exorcisme de Georgetown (1973), de Joshua John Miller.
2. Nostàlgia (1944) - El cel sobre Berlín (1987), de Wim Wenders.
3. L'art de la conversa IV (1950) - La vida de Brian (1979), de Monty Phyton.
4. El principi del plaer (1937) - Twin Peaks: The Return (2017), de David Lynch.
5. La casa de vidre (1939) - Harry Potter i la pedra filosofal (2001), de Chris Colombus.
6. El terapeuta (1937) - Alícia al país de les meravelles (1951), de Walt Disney.
7. Aigües profundes (1941) - Els ocells (1963), d'Alfred Hitchcock.
8. L'home del barret de bombí (1964) - Els ocells (1963), d'Alfred Hitchcock.
9. El retorn de la flama (1943) - Fantomas (1913), de Louis Feuillade.
10. El castell dels Pirineus (1959) - L'arribada (2016), de Denis Villeneuve.
11. L'art de viure (1967) - Dick Tracy (1990), de Warren Beatty.
12. El fill de l'home (1964) - L'assumpte Thomas Crown (1968), de Norman Jewison.
13. La gratitud infinita (1963) - Benvingut, Mr Chance (1979), de Hal Ashby.
14. Els misteris de l’horitzó (1955) - Trainspotting (1996), de Danny Boyle.