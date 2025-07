Recreant ‘El Sant Sopar’, ‘Las Meninas’, ‘La jove decadent’

L'il·lustrador Ignasi Blanch (autor de la secció Gent del Catorze) i l'escriptor Àngel Burgas es van conèixer i enamorar mentre estudiaven Belles Arts. Des de llavors, cada cop que un d'ells fa un aniversari rodó, l'altre li prepara una sorpresa en què hi participen tots els amics. Ignasi Blanch ens ho explica així: "Quan l’Àngel en va fer trenta, vaig demanar als seus amics, que majoritàriament són també els meus, una foto de quan van fer la comunió (o una celebració similar en el cas dels alemanys o de gent que no l’havia feta). Quan jo en vaig fer trenta, l’Àngel va idear l’àlbum Els amics del meu amic són els meus amics, en què va aconseguir unir barreges estrambòtiques de persones que no es coneixien entre elles. Durant tot aquest temps, ens hem regalat des d'imatges d'amics fent escenes de la pel·lícula Grease [Ignasi Blanch va il·lustrar un llibre d'Olivia Newton-John] o interpretant passatges de les novel·les de l'Àngel. Així hem arribat al 2025: l’Àngel n’ha fet seixanta i se’m va ocórrer que els seus amics podrien recrear una obra d’art, ja que a ell li apassiona. Van rebre per Whatsapp, trucada o mail la meva proposta, i tenien la llibertat total per triar l’obra i el període artístic que preferissin. Aquí us en deixem una mostra de les moltíssimes imatges que vam rebre. La creativitat que mostren no té res a envejar a la dels autors i autores de les obres escollides! A més a més, aquest regal que ens fem cada deu anys és doblement especial: és un homenatge als nostres amics, perquè alguns hi són i d'altres ja no."



1.El Sant Sopar (1495–1498), de Leonardo da Vinci.

2. Las Meninas (1656), de Diego Velázquez.

3.Jove decadent (1899), de Ramon Casas.

4. Gòtic americà (1930), de Grant Wood.

5. Compartiment C, cotxe 293 (1938), d’Edward Hopper.

6. The Artist Is Present (2010), performance de Marina Abramović al MoMA.

7.El matrimoni Arnolfini (1434), de Jan van Eyck.

8. El petó (1907–1908), de Gustav Klimt.

9. Hipòmenes i Atalanta (1618-1619), de Guido Reni.

10. Dona sortint del psicoanalista (1960), de Remedios Varo.

11. Noi amb cistella de fruites (1593), de Caravaggio.

12. Autoretrat amb camisa de ratlles (1910), d’Egon Schiele.

13. Argenteuil (1874), d’Édouard Manet.

14. Els amants (1928–1930), de René Magritte.