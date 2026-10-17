Comença la tristesa postpart

14 muntatges fotogràfics que mostren l'estat anímic en què es trobava una artista mentre criava el seu tercer fill

Passadís Passadís
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Foto: Tabitha Soren
Foto: Tabitha Soren

¿Què passa quan una dona artista té fills? ¿És compatible la maternitat amb la creació? La fotògrafa Tabitha Soren ha explorat aquestes preguntes al projecte Motherload. «Quan vaig tenir el meu tercer fill, em preocupava que la meva vida artística s’acabés marcint», explica.

Les fotografies, fetes des del sostre i superposades, evoquen un temps boig i difús que s’escola entre nits sense dormir i dies que es confonen. «Els primers mesos de vida d'un nadó només són el començament de la muntanya russa emocionalment turbulenta i físicament esgotadora que és la maternitat». 

1. Comença la tristesa postpart.

Postpartum Blues Begin, 2006 2007 / 2022

2. La nit que va acabar a urgències.

The Night He Ended up in the Emergency Room, 2006 / 2022

3. El mes que vaig poder caminar sense pixar-me a sobre.

The Month I Could Walk Without Peeing on Myself, 2007 / 2022

4. La nit que el nadó només es va despertar dues vegades.

The Night the Baby Only Woke Up Twice, 2007 / 2022

5. La nit que van començar els atacs de pànic.

The Night the Panic Attacks Started, 2006 / 2022

6. Una casa per fer la migdiada.

"A Napping House", 2007 / 2022

7. La meva gran novel·la americana: les 400 fotografies.

My Great American Novel, All 400 Photographs, 2006 2007 / 2022

8. Una nit de lactància.

One Night of Nursing,2007 / 2022

9. Bogeria absoluta: totes les fotografies nocturnes.

Perfect Madness,All the Overnight Photographs, 2006 2007 / 2022

10. Córrer amb pesos a sobre: totes les fotografies diürnes.

Running with Weights On, All the Daytime Photos, 2007 / 2022

11. L'endemà que el nadó dormís tota la nit.

The Day After the Baby Slept Through the Night, 2007 / 2022

12. La setmana que les seves germanes van tenir vacances escolars.

The Week His Sisters Had School Vacation, 2007 / 2022

13. El mes que el nadó va dormir tota la nit.

The Month the Baby Slept Through the Night, 2007 / 2022

14. La setmana que vam provar els aliments sòlids.

The Week We Tried Solid Food, 2007 / 2022
Foto: heyerlein
Basorèxia
M'agradaria cuinar
Maria Climent

Al passadís d’una casa hi pengem quadres. En aquest apartat hi ha peces dedicades a l’art que solem trobar a galeries i museus.

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Publicació: 17 d'octubre de 2026 a les 18:09
Modificació: 17 d'octubre de 2026 a les 18:20
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