¿Què passa quan una dona artista té fills? ¿És compatible la maternitat amb la creació? La fotògrafa Tabitha Soren ha explorat aquestes preguntes al projecte Motherload. «Quan vaig tenir el meu tercer fill, em preocupava que la meva vida artística s’acabés marcint», explica.
Les fotografies, fetes des del sostre i superposades, evoquen un temps boig i difús que s’escola entre nits sense dormir i dies que es confonen. «Els primers mesos de vida d'un nadó només són el començament de la muntanya russa emocionalment turbulenta i físicament esgotadora que és la maternitat».
1. Comença la tristesa postpart.
2. La nit que va acabar a urgències.
3. El mes que vaig poder caminar sense pixar-me a sobre.
4. La nit que el nadó només es va despertar dues vegades.
5. La nit que van començar els atacs de pànic.
6. Una casa per fer la migdiada.
7. La meva gran novel·la americana: les 400 fotografies.
8. Una nit de lactància.
9. Bogeria absoluta: totes les fotografies nocturnes.
10. Córrer amb pesos a sobre: totes les fotografies diürnes.
11. L'endemà que el nadó dormís tota la nit.
12. La setmana que les seves germanes van tenir vacances escolars.
13. El mes que el nadó va dormir tota la nit.
14. La setmana que vam provar els aliments sòlids.