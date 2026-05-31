«Hi ha molts prejudicis associats a la maternitat adolescent. Amb aquest projecte volia posar el focus en el vincle entre mares i filles, una relació que va molt més enllà de qualsevol etiqueta». Sobre un fons neutre, sense soroll ni interferències, la fotògrafa islandesa Erna Guðjónsdóttir retrata aquesta unió en una sèrie fotogràfica protagonitzada per dones que van ser mares abans dels divuit anys. Les imatges conviden l'espectador a fixar-se en les mirades, els gestos i les semblances que comparteixen. En alguns casos, la proximitat d'edat entre mares i filles gairebé les fa semblar germanes; en d'altres, és la complicitat s'endevina en petits gestos. La fotògrafa no pretén idealitzar la maternitat adolescent ni negar tots els obstacles que comporta. El seu objectiu és un altre: mostrar els vincles afectius que es creen.
