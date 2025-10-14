Després de la DANA

Un fotògraf mostra quina és la situació actual de les zones afectades per la tragèdia meteorològica

"A la vigília del primer aniversari del desastre de la DANA, vam tornar als mateixos indrets afectats per veure com l’Horta Sud s'està recuperant d’aquella tarda tràgica", explica el fotògraf David Ramos. "Les imatges següents són composicions de dues fotografies separades, preses amb un any de diferència. Les de la part inferior van ser fetes el 6 i 7 d’octubre de 2025, mentre que les de la part superior corresponen a l’octubre i novembre de 2024, després que, el 29 d'octubre, la DANA provoqués pluges torrencials i inundacions històriques. Els carrers estrets es van convertir en rius impetuosos que arrossegaven cotxes, fang i tota mena de deixalles, i més de 230 persones van perdre la vida. En les setmanes posteriors, la preparació i la resposta d’emergència del govern van ser objecte d’un intens escrutini, especialment pel que fa al sistema d’alerta de la regió."

Data de publicació: 14 d'octubre de 2025
Última modificació: 14 d'octubre de 2025
