Un 30% de les fruites i verdures que es cullen al camp no arriben enlloc: es descarten ja sigui per excés de producció o perquè no són prou atractives per ser venudes en una botiga. És a dir, prima més que una poma faci goig que no pas que sigui bona. Llençar menjar mentre hi ha gent que passa gana és una absurditat del món d'avui.
És per això que la Fundació Espigoladors, formada per pagesos i voluntaris, es dedica a anar als camps a espigolar, és a dir, a recollir les fruites i verdures que han quedat descartades per destinar-les a entitats socials que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera es redueix el malbaratament, es dona valor al treball de la pagesia i es facilita l’accés a aliments saludables a qui més ho necessita. I, d’aquesta manera, també es construeix un model alimentari més just, sostenible i responsable amb el planeta. Us oferim les imatges del fotògraf Jordi Flores que van ser exposades a Espigolar per transformar.
1. Espigolada de calçots a Molins de Rei
2. Espigolada de calçots a Molins de Rei
3. Pèrdues de collita per una calamarsada
4. Pèrdues de collita per una calamarsada
5. Espigolada de préssecs a Sant Vicenç dels Horts
6. Espigolada de tomàquets a Sant Vicenç dels Horts
7. Espigolada de pomes a Sant Vicenç dels Horts
8. Espigolada de pomes a Sant Vicenç dels Horts
9. Espigolada de tomàquets a Sant Vicenç dels Horts
10. Espigolada de tomàquets a Viladecans
11. Espigolada de faves a Viladecans
12. Espigolada d'enciams al Prat de Llobregat
13. Espigolada de pomes
14. Espigolada de tomàquets