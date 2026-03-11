Els tomàquets no cal que siguin bonics

Voluntaris recullen als camps els aliments que són rebutjats per la indústria alimentària

Passadís Passadís
Autor
Foto: Jordi Flores
Foto: Jordi Flores

Un 30% de les fruites i verdures que es cullen al camp no arriben enlloc: es descarten ja sigui per excés de producció o perquè no són prou atractives per ser venudes en una botiga. És a dir, prima més que una poma faci goig que no pas que sigui bona. Llençar menjar mentre hi ha gent que passa gana és una absurditat del món d'avui.

És per això que la Fundació Espigoladors, formada per pagesos i voluntaris, es dedica a anar als camps a espigolar, és a dir, a recollir les fruites i verdures que han quedat descartades per destinar-les a entitats socials que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera es redueix el malbaratament, es dona valor al treball de la pagesia i es facilita l’accés a aliments saludables a qui més ho necessita. I, d’aquesta manera, també es construeix un model alimentari més just, sostenible i responsable amb el planeta. Us oferim les imatges del fotògraf Jordi Flores que van ser exposades a Espigolar per transformar.

1. Espigolada de calçots a Molins de Rei

2019 04 18 Espigolada calçots Molins 1

2. Espigolada de calçots a Molins de Rei

2019 04 18 Espigolada calçots Molins 2

3. Pèrdues de collita per una calamarsada

2019 08 12 Pèrdues calamarssada (2)

4. Pèrdues de collita per una calamarsada

2019 08 12 Pèrdues calamarssada

5. Espigolada de préssecs a Sant Vicenç dels Horts

2020 06 11 Espigolada prèssecs

6. Espigolada de tomàquets a Sant Vicenç dels Horts

2021 10 03 Espigolada tomàquets St. Vicens

7. Espigolada de pomes a Sant Vicenç dels Horts

2023 09 01 Espigolada poma St.Vicens 21

8. Espigolada de pomes a Sant Vicenç dels Horts

2023 09 01 Espigolada pomes St. Vicens 2

9. Espigolada de tomàquets a Sant Vicenç dels Horts

2023 10 08 Espigolada tomàquets Sant Vicens

10. Espigolada de tomàquets a Viladecans

2024 09 10 Espigolada tomàquets Viladecans

11. Espigolada de faves a Viladecans

2025 04 02 Espigolada faves Viladecans 2

12. Espigolada d'enciams al Prat de Llobregat

2025 05 08 Espigolada eciams El Prat

13. Espigolada de pomes

{D2A7B13D 9F17 45DE AAD0 8F7A70937E5E}

14. Espigolada de tomàquets

{7780F10D 3A6A 4938 98FE ABE7B31F4018}
Júlia Viejobueno a la Figuera (al Priorat). Foto: Gemma Ventura
Converses
Júlia Viejobueno: «Ens han venut el rotllo que a Barcelona hi ha la vida, i no: és als pobles»
Gemma Ventura Farré
Data de publicació: 11 de març de 2026
Última modificació: 11 de març de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi