Les millors fotos de la vida salvatge

14 fotos reconegudes pel certamen Wildlife Photographer of the Year que mostren la bellesa de la natura

Passadís Passadís
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Foto: Federico Veronesi
Foto: Federico Veronesi

Una fotografia d’una elefanta que carrega la seva cria morta ha estat escollida com la millor imatge de natura de l’any al certamen Wildlife Photographer of the Year, considerat el més prestigiós del món en aquesta categoria. La imatge s’ha imposat en una selecció de més de seixanta-cinc mil fotografies d’autors de cent vint-i-un països.

Organitzat pel Museu d’Història Natural de Londres, el concurs fa més de seixanta anys que premia fotografies que mostren la bellesa de la natura i les amenaces que posen en perill la fauna salvatge i la biodiversitat. Les imatges premiades d’enguany han estat reconegudes per la composició artística, la innovació tècnica i la interpretació fidel del món natural. Totes les imatges guanyadores es podran veure en una exposició que s’inaugura el 16 d’octubre al Museu d’Història Natural de Londres. Us n’oferim una mostra:

1. Labour of Love (Per amor a l'art), d'Oscar Whitfield.

2.'Labour of Love'('Per amor a l'art'). Oscar Whitfield

2. Flight of the Bumblebee (El vol del borinot), de Amelie Davis.

3.Flight of the Bumblebee ('El vol del borinot'). Amelie Davis

3. Birdsong Painted in Light (El cant dels ocells pintat amb llum), de Konrad Gräeter.

4.'Birdsong Painted in Light' ('El cant pintat a la llum'), Konrad Gräeter

4. The Meeting Place (El punt de trobada), de James Lewin.

The Meeting Place ('El punt de trobada'). James Lewin

5. A Watchful Eye (Un ull vigilant), de Aaron Sanders.

A Watchful eye ('Un ull vigilant'). Aaron Sanders

6. Scenes from the Swamp (Escenes del pantà), d'Isak Pretorius.

Scenes from the Swamp ('Escenes del pantà'). Isak Pretorius

7. A Rarity (Una raresa), de Prasenjeet Wadav.

A Rarity ('Una raresa'). Prasenjeet Wadav

8. Biting Back (Contraatac), d'Andrea i Maceo Grammatico.

Biting Back ('Contraatac'). Andrea and Maceo Grammatico

9. The Art of Flying (L'art de volar), de Jack Crockford.

The Art of Flying('L'art de volar'). Jack Crockford

10. Warning Sign (Senyal d'advertència), de Francisco Negroni.

Warning Sign ('Advertència'). Francisco Negroni

11. Shifting Sand (Sorra en moviment), de Sitaram Raul.

Shifting Sand ('Sorra en moviment'). Sitaram Raul

12. The Aftermath (Les conseqüències), de Federico Veronesi.

1. 'The Aftermath' ('Les conseqüències'). Federico Veronesi

13. Escape Artistry (L'art de fugir), de Michał Michalski.

Escape Artistry ('L'art de fugir'). Michał Michalski

14. Mutual Friends (Amics en comú), d'Ernest Porter.

Mutual Friends ('Amics'). Ernest Porter
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Passadís
Buscant la millor foto del món
Redacció

Al passadís d’una casa hi pengem quadres. En aquest apartat hi ha peces dedicades a l’art que solem trobar a galeries i museus.

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Publicació: 17 d'octubre de 2026 a les 17:24
Modificació: 17 d'octubre de 2026 a les 17:26
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