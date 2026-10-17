Una fotografia d’una elefanta que carrega la seva cria morta ha estat escollida com la millor imatge de natura de l’any al certamen Wildlife Photographer of the Year, considerat el més prestigiós del món en aquesta categoria. La imatge s’ha imposat en una selecció de més de seixanta-cinc mil fotografies d’autors de cent vint-i-un països.
Organitzat pel Museu d’Història Natural de Londres, el concurs fa més de seixanta anys que premia fotografies que mostren la bellesa de la natura i les amenaces que posen en perill la fauna salvatge i la biodiversitat. Les imatges premiades d’enguany han estat reconegudes per la composició artística, la innovació tècnica i la interpretació fidel del món natural. Totes les imatges guanyadores es podran veure en una exposició que s’inaugura el 16 d’octubre al Museu d’Història Natural de Londres. Us n’oferim una mostra:
1. Labour of Love (Per amor a l'art), d'Oscar Whitfield.
2. Flight of the Bumblebee (El vol del borinot), de Amelie Davis.
3. Birdsong Painted in Light (El cant dels ocells pintat amb llum), de Konrad Gräeter.
4. The Meeting Place (El punt de trobada), de James Lewin.
5. A Watchful Eye (Un ull vigilant), de Aaron Sanders.
6. Scenes from the Swamp (Escenes del pantà), d'Isak Pretorius.
7. A Rarity (Una raresa), de Prasenjeet Wadav.
8. Biting Back (Contraatac), d'Andrea i Maceo Grammatico.
9. The Art of Flying (L'art de volar), de Jack Crockford.
10. Warning Sign (Senyal d'advertència), de Francisco Negroni.
11. Shifting Sand (Sorra en moviment), de Sitaram Raul.
12. The Aftermath (Les conseqüències), de Federico Veronesi.
13. Escape Artistry (L'art de fugir), de Michał Michalski.
14. Mutual Friends (Amics en comú), d'Ernest Porter.