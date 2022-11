Adrienne Rich, submergida en el naufragi

Adrienne Rich (1929–2012) va ser una poeta, assagista, intel·lectual, crítica i activista lesbiana estatunidenca. Edicions Poncianes publica, en edició bilingüe amb traducció al català de Pol Guasch, Submergir-se en el naufragi, amb què va guanyar el National Book Award. El poemari va ser escrit en un moment d’impàs entre la vida que Rich havia conegut fins aleshores i la vida que li esperava: el seu marit durant disset anys es va suïcidar la tardor del 1970 i a partir d’aquell moment, totes les seves experiències romàntiques van ser amb altres dones.

Es parla de Rich com una poeta política, però la seva poesia mai no cau en l’eslògan. Hi transcendeixen les idees, però també la ment —curiosa, intel·ligent, oberta als errors— que hi ha al darrere. A Submergir-se en el naufragi s’hi troba, per primera vegada sense embuts, el canvi de consciència que s’havia anat construint durant anys. És un poemari que, en essència, vol donar espai a la possibilitat i mostra la importància del llenguatge per retratar aquestes noves realitats. Us n’oferim un poema, “Al mort”, en la traducció de Pol Guasch i la seva versió original.

AL MORT



Vaig somiar que et trucava

per dir-te: «Sigues més amable amb tu mateix»

però estaves malalt i no agafaves el telèfon

Malgasto l’amor d’aquesta manera

provant de salvar-te de tu mateix

Sempre m’he preguntat per l’energia

sobrera, l’aigua que llisca muntanya avall

molt després que hagi deixat de ploure

o el foc de què vols allunyar-te per anar al llit

però del qual no pots fugir, dèbil però no consumit, encara,

en el seu resplendir i morir

el vermell braseja més intens, més encuriosit

del que voldries,

allà assegut, abatut, molt passada la mitjanit





FOR THE DEAD



I dreamed I called you on the telephone

to say: Be kinder to yourself

but you were sick and would not answer

The waste of my love goes on this way

trying to save you from yourself

I have always wondered about the leftover

energy, water rushing down a hill

long after the rains have stopped

or the fire you want to go to bed from

but cannot leave, burning-down but not burnt-down

the red coals more extreme, more curious

in their flashing and dying

than you wish they were

sitting there long after midnight





Submergir-se en el naufragi © de la presentació i la traducció del llibre: Pol Guasch

© del pròleg: Ada Bruguera Riera

© del text original: 1973 by W. W. Norton & Company, Inc. Reissued

as a Norton paperback in 2013. Publicat per acord amb Casanovas &

Lynch Literary Agency. All rights reserved.

© de la fotografia de l’autora: Nancy Crampton (Rich al seu apartament

de West Avenue, 1973)

© d’aquesta edició: Edicions Siderals SL

