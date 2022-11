«A aquest poemari en seguiran d’altres, n’estic segura, perquè la poesia és en ella una llengua que es tornarà a imposar com a únic mitjà possible de dir alguna cosa, en algun altre moment de l’esdevenidor. Ara cal entregar-se al present fluid, a l’acció revolucionària de la lectura. L’aigua entre les coses (Pagès Editors) s’articula des d’una paradoxa en el retenir d’una fluïdesa vital que s’escola. Hi trobem, així, un cant a la vida quan aquesta ha estat ferida per la pèrdua i la seva violència. […] La veu poètica hi torna, reviu, reescriu, repensa. Aprenem d’aquest jo que és ple de significació i transcendència, perquè entre les coses més corpusculars hi passa o hi ha passat la fluïdesa de l’aigua, que reviu i ofega alhora, però que és l’únic present.»

Ho escriu Meri Torras Francès al pròleg de L’aigua entre les coses, el primer poemari de Clara Ballart (Barcelona, 1995), amb què va guanyar el 37è Premi de poesia Miquel Martí i Pol. La voluntat de l’autora amb aquesta obra, explica, és immortalitzar de la manera més sincera les seves primeres vegades en aquesta gran feina de fer-se gran i fer les primeres passes per poder fer les paus amb la mort i les absències inexplicables. El presentarà el dijous 17 de novembre, a les 20 h, a la Fundació Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, acompanyada dels integrants de les Tertúlies de poesia del Casino de Vic. Aquest és un dels actes previstos per a les Jornades Miquel Martí i Pol d’enguany. Us n’oferim un poema.

Foto: Catorze



Solstici



En tres batecs de cor t’he vist saltar

des del marge al camí amb les mans plenes.

En tres batecs de cor com en sis síl·labes

déus t’han vessat el sol sobre els cabells.

Eres l’exhalació dels camps de blat

amb el somriure murri de la fruita

que en arribar l’estiu era tan madura

que tots dos serem nespra fent l’amor

i tindrem dits de nespra i llavis xops

enganxosos de sucre i del record

del salt en tres batecs del meu nen lladre

que s’enduu primaveres entre els dits

i m’aboca impacient a l’estiu boig

que s’escapa rabent com fem nosaltres

entre el rostoll i el camp segat –al mar.

En tres batecs de cor tot s’ha acabat

(tot el que coneixia, el que estimava)

i en el meu curt eclipsi tot reneix

quan de sobte els teus ulls de platges blaves

em provoquen la vida i em retornen

al plaer verge i simple dels dos nens

que busquen les granotes, cullen nespres,

i es banyen despullats i de la mà

en un present de foc i de revetlla.





