Dona veu a un clàssic català

Foto: Catorze



La UOC, amb la col·laboració d’Espais Escrits, Òmnium Cultural i Amical Wikimedia, ha impulsat tot un repte: gravar 100 audiolectures d’obres de la literatura catalana en 100 dies. Com? A través de voluntaris a qui els hi agradi llegir i a qui els vingui de gust donar la seva veu perquè posteriorment pugui ser publicada a diverses plataformes i escoltada per tot de lectors. Per què? Per afrontar i visibilitzar una realitat: la dificultat de trobar audiolectures en català, i, sobretot, dels nostres clàssics. El repte acabarà el 30 de juliol. Si et ve de gust formar-ne part ho pots fer sol, tot i que és preferible que t’hi acompanyi un amic o bé algú que no coneguis i que podràs trobar fent una crida a Twitter tot etiquetant el compte @donantsdeveu.

La tasca consisteix en llegir en veu alta, gravar, tallar, enganxar i millorar les gravacions i publicar l’audiolectura a internet. Ara bé, què podem llegir? Caterina Albert, J.V. Foix, Angel Guimerà, Dolors Monserdà i Vidal, Josep Maria Folch i Torres, Ausiàs March, Ramon Llull… Les entitats impulsores de la campanya han proposat aquesta llista d’autors i obres lliures de drets, que s’anirà ampliant amb l’única limitació que no s’infringeixi cap dret d’autoria i que siguin autors que hagin mort com a mínim fa 80 anys (1940). De fet, tothom pot escollir l’obra en català que desitgi sempre que estigui lliure de drets. Fins i tot en el cas que una obra no sigui de domini públic, l’autor o qui sigui dipositari dels drets pot donar autorització per a la lectura mitjançant una llicència Creative Commons. Un cop tinguis la lectura enregistrada, la podràs publicar a LibriVox, a Wikimedia Commons o a la plataforma oberta que vulguis: només caldrà que comuniquis a Donants de veu on l’has publicada perquè en puguin fer disfusió.

En aquest enllaç podràs trobar-ne més informació i fins i tot, recursos per gravar amb el mòbil un àudiollibre.