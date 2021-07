Qui som i qui volem ser: vet aquí la qüestió fonamental que travessa Nosaltres, qui, el darrer poemari de Mireia Calafell, publicat a la col·lecció Alabatre de La Breu Edicions. Nosaltres, qui va ser reconegut l’any 2019 amb el Premi Mallorca de poesia i aquest 2021 ha sigut guardonat amb el Premi Josep Maria Llompart de poesia que conceideix l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. En tastem un poema.

Egon Schiele, Home i dona, abraçada (1917) Foto: Wikimedia Commons





El món neix en cada besada.

Joan Fontcuberta

NO ÉS VERITAT

No és veritat

que amb cada bes

reneixi el món,

ploguin estels

al fons dels ulls

i els tarongers

toquin el vent

i olor d’estiu

a tot arreu

i al mar més sal

i al cel més vols.

No és veritat

que amb cada bes

siguin més lents

tots els desgels

i un os polar

corri tranquil

sense la por

de caure avall

i arrelin flors

als pics més alts

on fa tant fred

avui també.

No és cert et dic

que amb cada bes

siguin més greus

tots els accents

i balli el món

entorn del sol

com un dervix

vestit de blanc

en un desert

i els cactus secs

no punxin tant.

Que et dic que no

que no és veritat

que entre tu i jo

quan ens besem

canviem els tons

de les ciutats

que no hem vist mai

s’omplin d’ocells

els bulevards

de llocs perduts

on canta el corb

que portem dins:

et dic que no

que no és veritat

però sobretot

no deixis mai

d’allargar el bes

per si de cas

és un error

el que jo crec

i amb un sol gest

ho desfem tot

que la veritat

ho sé del cert

és tan sols fe

i fe vol dir

voler-ho tot

i tot vol dir

allargar un bes.