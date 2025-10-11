Adeu a Diane Keaton

Recordem l'actriu oferint-vos un recull d'escenes de la pel·lícula «Annie Hall»

Diane Keaton a «Annie Hall»
Diane Keaton a «Annie Hall»

L'actriu, directora i productora de cine nord-americana Diane Keaton ha mort als 79 anys l'11 d'octubre del 2025. Nascuda el 5 de gener del 1946 a Los Angeles, el 1972 va saltar a la fama amb El padrí, de Francis Ford Coppola. La recordem amb un recull d'escenes d'Annie Hall, la pel·lícula de Woody Allen amb què, el 1977, va guanyar un Oscar a la Millor Actriu:

