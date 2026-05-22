La Barcelona del 1908 vista des del tramvia

Carros amb cavalls, carrers plens de bicicletes: un reportatge mostra com era la vida barcelonina fa més de cent anys

Passeig de Gràcia, 1908
Barcelona en tranvía és un reportatge fet pels germans Ricard i Ramon de Baños l'any 1908. La cinta formava part d'un conjunt de tres documentals (en què també s'hi trobava Valencia en tranvía i De Málaga a Vélez-Málaga) encarregats per Domènec Comamala amb l'objectiu de projectar-los al Metropolitan Cinemaway. Us convidem a fer un viatge molt especial que comença al Passeig de Gràcia i recorre Gran de Gràcia, la plaça Lesseps, l'Avinguda de la República Argentina i el carrer Craywinckel. Primer, us en mostrem l'original en blanc i negre, i tot seguit, un fragment del vídeo passat a color:

I algunes d'aquestes imatges passades a color:

Data de publicació: 22 de maig de 2026
Última modificació: 22 de maig de 2026
