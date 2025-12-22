A la paràbola del “dilema dels eriçons”, Arthur Schopenhauer explicava que aquests petits animals, a l'hivern, per no passar fred, estan ben junts. Ara bé, si s'acosten massa, es claven les punxes i es fan mal. Però si s'allunyen, tornen a gelar-se. És a dir, han de trobar la distància òptima, tal com les persones l'hem de trobar en cada relació (de parella, d'amistat, familiar). A l'anunci nadalenc d'Erste Group What would Christmas be without love?, dirigit per l'agència Jung von Matt, un petit eriçó arriba nou a l'escola. Per la seva naturalesa punxeguda, els companys eviten apropar-s’hi, seure al seu costat o jugar amb ell, deixant-lo sol i trist. Fins que passa això:
Data de publicació: 22 de desembre de 2025
Última modificació: 22 de desembre de 2025