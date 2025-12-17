14 nadales en català

Celebrem les festes amb cançons com ‘Quan somrius’, ‘El dimoni escuat’, ‘El caganer’ o ‘Cançó de Nadal per a ningú’

14 nadales en català
14 nadales en català

Nadal no seria Nadal sense la banda sonora que cada any acompanya aquests dies. Us hem preparat una llista de 14 cançons populars, modernes, d'aquí o forasteres que tenen un tret en comú: estan cantades en català. Apugeu el volum:

1. Quan somrius, escrita per Josep Thió i cantada per Cris Juanico, Adrià Puntí, Pemi Fortuny, Jofre Bardagí, Jordi Planagumà, David Rosell, Joan Reig, Pep Suasi, Miqui Puig, Toni Xuclà i Els Gossos.

Vídeoclip de "Quan somrius"
Quan somrius
2. El noi de la mare, per Sílvia Pérez Cruz i el guitarrista argentí Juan Falú.

Sílvia Pérez Cruz
El noi de la mare
3. El caganer, escrita per Albert Pla i Judit Farrés, compta amb la col·laboració de Gerard Quintana, Manel, Estopa, Joan Miquel Oliver i Quimi Portet.

El caganer
El caganer
4. No és broma, per Adrià Puntí.

No és broma
5. Per nosaltres i els de dalt, per Joan Dausà.

Per nosaltres i els de dalt - Joan Dausà
Per nosaltres i els de dalt
6. El desembre congelat, per les germanes Judit i Meritxell Neddermann.

El desembre congelat
El desembre congelat
7. Un camell d'Orient, per Manel.

Un camell d'Orient
Un camell d'Orient
8. El dimoni escuat, per Pau Riba.

Pau Riba
El dimoni escuat
9. Santa nit, per Marina Rossell

Santa nit - Marina Rossell
Santa nit
10. L'esperit xai, per Oques Grasses.

Oques Grasses
Així és el teu Nadal
11. Cançó de Nadal per a ningú, per Lluís Llach.

Lluís Llach
Cançó de Nadal per a ningú
12. El trineu, per Xesco Boix. 

Xesco Boix
El trineu de Xesco Boix
13. Aquí és Nadal i estic content, per la Pegatina

Aquí és Nadal i estic content
Aquí és Nadal i estic content
14. Conte de Nadal a Nova York, de The Pogues, cantada pels Gossos i per Borja Penalba i Mireia Vives.

Fairytale of New York
Fairytale of New York
14 nadales triades per Lluís Gavaldà
10 nadales triades per Lluís Gavaldà
Data de publicació: 17 de desembre de 2025
Última modificació: 17 de desembre de 2025
