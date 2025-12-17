Nadal no seria Nadal sense la banda sonora que cada any acompanya aquests dies. Us hem preparat una llista de 14 cançons populars, modernes, d'aquí o forasteres que tenen un tret en comú: estan cantades en català. Apugeu el volum:
1. Quan somrius, escrita per Josep Thió i cantada per Cris Juanico, Adrià Puntí, Pemi Fortuny, Jofre Bardagí, Jordi Planagumà, David Rosell, Joan Reig, Pep Suasi, Miqui Puig, Toni Xuclà i Els Gossos.
2. El noi de la mare, per Sílvia Pérez Cruz i el guitarrista argentí Juan Falú.
3. El caganer, escrita per Albert Pla i Judit Farrés, compta amb la col·laboració de Gerard Quintana, Manel, Estopa, Joan Miquel Oliver i Quimi Portet.
4. No és broma, per Adrià Puntí.
5. Per nosaltres i els de dalt, per Joan Dausà.
6. El desembre congelat, per les germanes Judit i Meritxell Neddermann.
7. Un camell d'Orient, per Manel.
8. El dimoni escuat, per Pau Riba.
9. Santa nit, per Marina Rossell
10. L'esperit xai, per Oques Grasses.
11. Cançó de Nadal per a ningú, per Lluís Llach.
12. El trineu, per Xesco Boix.
13. Aquí és Nadal i estic content, per la Pegatina
14. Conte de Nadal a Nova York, de The Pogues, cantada pels Gossos i per Borja Penalba i Mireia Vives.