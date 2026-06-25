La dibuixant, escriptora i cineasta francoiraniana Marjane Satrapi va néixer el 22 de novembre del 1969 a Rasht, a l'Iran, i va morir el 4 de juny del 2026 a París als 56 anys. La seva carrera va fer un gir l'any 2000, quan va publicar Persèpolis, el còmic en què ens explicava la revolució islàmica iraniana des de la perspectiva d'una nena que contempla amb estupor el canvi que experimenta el seu país i la seva familia, mentre ha d'aprendre a portar el vel. Aquesta obra, que descrivia les contradiccions del règim dels aiatol·làs i el desarrelament de qui es veu obligat a abandonar el seu país, es va convertir en un fenomen internacional i en una referència imprescindible del còmic contemporani. De fet, també se'n va fer una pel·lícula. Estrenada el 2007, i codirigida per Vincent Paronnaud, va obtenir el Premi del Jurat al Festival de Canes i va ser nominada a l'Oscar a millor film d'animació. Us n'oferim una de les escenes més emotives, el consell de l'àvia de la protagonista:
"—Et trobaré molt a faltar.
—Vindré a veure't.
—Escolta, no m'agrada donar lliçons, però hi ha un consell que et servirà per sempre: a la vida coneixeràs molts imbècils, si et fan mal, pensa que és la seva estupidesa el que els empeny a ferir-te. Així evitaràs respondre a la seva maldat, perquè no hi ha res pitjor en aquest món que el rancor i la venjança. No perdis mai la teva dignitat i mantén-te sempre fidel a tu mateixa."
"En la vida encontrarás a muchos imbéciles. Si te hieren, piensa que su estupidez los empuja a hacerte daño. Así evitarás responder a su maldad, porque no hay nada peor en el mundo que el rencor y la venganza".— Carla ❁ (@shannonlada) June 5, 2026
QEPD, Marjane Satrapi.
📽️: Persepolis (2007) pic.twitter.com/ueu8ChrPQL