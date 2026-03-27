Com cada any, torna La Passió. Hereva d'una tradició popular centenària, enllaça l’Edat Mitjana amb el segle XXI. I és que aquest espectacle ha perviscut gràcies a la cura i esforç dels esparreguerins i esparreguerines que, al llarg dels segles, han sabut adaptar-la als nous temps, fer-la créixer i transmetre-la de generació en generació.
Sortegem dues entrades dobles perquè gaudiu de la nova posada en escena: una obra de menor durada en què es representen les dues parts (la vida pública de Jesús i i la seva passió, mort i resurrecció) en una única sessió. La música, uns dels principals signes d’identitat de La Passió, es representa en viu per una orquestra i una coral amb la imponent presència d’un orgue de 700 tubs. Premiada amb la Creu de Sant Jordi de 2012 i declarada d’interès nacional el 1983, a La Passió hi participen centenars d'actors.
Podeu participar al sorteig a través de la publicació que n'hem fet a Facebook, Instagram i Twitter. El dilluns 30 de març n'anunciarem els guanyadors, que podran triar (entre les funcions del 3, 11, 12, 18 i 26 d’abril i l'1 de maig) quin dia els va millor gaudir-ne. Us oferim també 14 escenes que hi veureu:
1. Elecció dels apòstols.
2. Sermó de la muntanya
3. Multiplicació de pans i peixos
4. Guariment d'una leprosa
5. Entrada a Jerusalem
6. Sant Sopar
7. Escena a l'hort
8. Sessió de Sanedrí
9. Suïcidi de Judes
pp10. Herodes
11. Flagel·lació: quaranta assots
12. Jesús és comdemnat a mort
13. Carrer de l'amargura
13. Crucifixió
14. Ascensió al cel
