El pedagog Paulo Freire va néixer el 19 de setembre de 1921 a Recife (Brasil) i va morir el 2 de maig de 1997 a Sao Paulo. En aquest vídeo explicava quin era per a ell el sentit d'ensenyar.
1. Seria ingenu esperar que les classes dominants desenvolupin una forma d'educació que permeti que les classes dominades percebin les injustícies socials de forma crítica.
2. Ens hem de preguntar quina és la nostra comprensió de l'acte d'ensenyar i quina és la nostra comprensió de l'acte d'aprendre. Va ser exactament a partir d'aquí que vaig fer la crítica al que vaig anomenar l'educació bancària.
3. L'única forma que tens d'ensenyar a estimar és estimant, i l'amor és la transformació definitiva.
4. Els mestres democràtics intervenim en el món a través del cultiu de la curiositat.
5. L'educador ha de ser sensible, ha de tenir gust. L'educació és una obra d'art.
6. L'educador ha de respectar els teus somnis, les teves pors, però també ha de tocar aquestes pors com ho fa el terapeuta o el psicoanalista.
7. Si treballes amb un grup que està en silenci, has de trobar el camí perquè el trenquin. Si el grup em vol escoltar, no puc negar-los la meva veu, però de seguida els he de demostrar que també necessito la seva veu, perquè la meva veu no té sentit sense la veu del grup.
8. Ensenyar és un acte creador i crític, però no mecànic.
9. El mestre ha de ser un facilitador i un guia, no un dictador.
10. El punt de partida de l'educació està en el context cultural, ideològic, polític, social dels educands. Tant és si aquest context està fet malbé: una de les tasques de l'educador és refer-lo.
11. L'educador també és un artista: refà el món, redibuixa el món, repinta el món, recanta el món, redansa el món.
12. L'estudi no es mesura pel nombre de pàgines llegides en una nit, ni per la quantitat de llibres llegits en un semestre. Estudiar no és un acte de consumir idees, sinó de crear-les i recrear-les.
13. És necessari desenvolupar la pedagogia de la pregunta, sempre estem escoltant la de la resposta: els professors contesten a preguntes que els alumnes no han fet.
14. L'educació no transforma el món: l'educació canvia les persones i les persones transformen el món.