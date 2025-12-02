Omples llibretes amb paraules, escrius al revers dels apunts de l’institut, tens l’aplicació de notes del mòbil plena d’idees... Però, ¿què en fas de tot això? ¿T'agradaria ensenyar-ho? ¿Que fos llegit? Arriba la 18a edició del concurs AMIC-Ficcions. Tant si curses 3r o 4t d'ESO, com batxillerat, com si estàs en un grau mitjà i formes part del territori que abasten els Països catalans, aquesta iniciativa et permetrà donar vida al cuc literari que viu dins teu. La premissa és ben senzilla, escull el principi d’una de les novel·les disponibles: Invisible d’Eloy Moreno, La comtessa fidel en la versió de Gemma Pellissa Prades, La creadora de records de Jordi Sierra i Fabra, L'assistenta de Freida McFadden i Anna K. de Martí Rosselló; decideix si hi participes sol o en grup i canvia el transcurs de la història triada. Sigues l’escriptor que saps que ets.
En un període de tres mesos caldrà que pugis al web del concurs tres capítols del teu relat. Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació valorarà tots els textos rebuts i atorgarà diferents premis (des d'iPhones, PlayStations i iPads fins a llibres electrònics, rellotges intel·ligents i auriculars sense fils). Si necessites una mica d’inspiració, al web del concurs podràs consultar i llegir els textos guardonats l’any passat (en què hi van participar gairebé 5.000 estudiants). I a més a més, trobaràs entrevistes, notícies i altres enllaços d’interès.
Però el repte no acaba aquí, ja que tots els mestres hi juguen un paper fonamental. Cal inculcar el xup-xup de la literatura creativa a les aules. És per això que AMIC-Ficcions també premia els professors que aconsegueixen sumar més alumnes a la proposta. La mestra triomfadora de l’any passat va aconseguir engrescar-ne 143. La xifra és espectacular, no només per l’enorme quantitat de persones implicades, sinó pel fet que aquests 143 adolescents van estar escrivint de forma constant durant una gran part del curs escolar. A més a més, un dels factors clau d'aquest premi és que impulsa la territorialitat: cobreix tots els territoris de parla catalana. De manera que atorguen premis territorials i generals, i celebren els actes a Menorca, Eivissa, Mallorca, València i Catalunya.
Per tant, que no mori l’esperit dels joves escriptors! Teniu temps fins al 28 de gener del 2026 per registrar-vos-hi i començar a narrar una nova història. La primera setmana ja hi va haver 400 inscrits i el número només fa que augmentar. Però, per a tu també hi ha un lloc. Qui sap quines històries amagues dins teu que es moren de ganes de sortir. Atreveix-te a escriure! La literatura t’espera!