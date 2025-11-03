Escriure i il·lustrar amb estil

Descripció
Un taller d'escriptura on descobrirem les claus per construir i millorar contes de ficció. Treballarem a partir dels contes que elaboraran els mateixos alumnes, amb l’objectiu de perfeccionar l’estil, comunicar amb més intensitat, captar la musicalitat del llenguatge i aprendre a escriure de manera clara i suggeridora. Ens permetrà gaudir del procés de creació i entendre com som i com ens expressem amb les paraules, sovint a través de personatges de paper que semblen de carn i ossos.
També aprendrem de la mà de l'artista Mireia Mateo a explicar visualment la nostra història i enriquir l'escrit amb el collage, una tècnica versàtil que ens permet treballar amb elements (papers, fotografies, taques de color, línia, dibuixos) i procediments (enganxar, desplegar, cosir, superposar, aplicar grafismes, dibuixar) molt diversos. Buscarem l’estètica i el llenguatge plàstic que millor acompanyin les nostres paraules, jugarem amb els materials des de la llibertat creativa i el plaer de compondre visualment.
Sessions
- Classe 1 (Ada Castells). ¿Què és un conte? Tria del tema i del to.
- Classe 2 (Ada Castells). Estructura del conte i elaboració dels personatges.
- Classe 3 (Ada Castells). Conflicte narratiu i punt final.
- Classe 4 (Mireia Mateo). Construcció d'una maqueta per donar forma al conte il·lustrat.
- Classe 5 (Mireia Mateo). Construcció del conte il·lustrat.
- Classe 6 (Mireia Mateo). Acabat del llibre i lligat de les pàgines. Posada en comú de tots els contes il·lustrats.
Detalls
Hores de curs15, repartides en sis sessions de dues hores i mitja cadascuna
DatesEls dijous 13, 20 i 27 de novembre i 4, 11 i 18 de desembre
Horari De 18.30 h a 20.00 h
Preu 250€
Inscripció
Escriu-nos un correu a tallerscatorze@gmail.com o omple el formulari següent per comprar el taller.
Contacte
Et podem respondre qualsevol pregunta sobre el taller i te'n podem donar tots els detalls que necessitis. Envia'ns un correu a tallerscatorze@gmail.com.
Quan hagis fet el pagament, rebràs la confirmació de la comanda al teu correu electrònic. Ens posarem en contacte amb tu de nou quan quedi una setmana per a l'inici del taller. Fins llavors, si necessites qualsevol cosa, escriu-nos a tallerscatorze@gmail.com.
Espai
Un despatx a la llibreria Ona del carrer Pau Claris, 94 de Barcelona.
L'escriptora Ada Castells
Ada Castells (Barcelona, 1968) mai no s'avorreix. Li agrada posar els peus als rius gelats. A Catorze signa les seccions "Històries pintades", de relats inspirats en pintures, i "Ad Libitum", dedicada a parlar de textos inspirats en obres de teatre. L’any 2023 va publicar la novel·la Solastàlgia (L’Altra Editorial).
L'artista Mireia Mateo
Mireia Mateo (Barcelona, 1968), creu que art i vida són inseparables. Dibuixar, pintar, el gravat i els llibres d’artista, són algunes de les seves passions. Caçadora de bolets, admira la intel·ligència vegetal, de la que es feia ressò a la seva darrera exposició “La cambra de les meravelles” (La Casa Elizalde, 2024).