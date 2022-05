El compositor Burt Bacharach (12 de maig de 1928) i el lletrista Hal David (25 de maig de 1921 – 1 de setembre de 2012) van formar un dels tàndems musicals amb més èxit de la decada dels seixanta i setanta del segle XX. Seves són cançons com “Raindrops keep falling on my head“, “I say a little prayer” o “They long to be (Close to you)“, que ja formen part de l’imaginari popular.

Una altra de les seves cançons, igualment coneguda, és “The look of love”, que el 1967 va popularitzar Dusty Springfield i que va formar part de la banda sonora de Casino Royale, comèdia inspirada per la primera de les novel·les d’Ian Fleming sobre James Bond on l’espia era interpretat per David Niven. L’escoltem en aquesta versió i també en les veus de Nina Simone, Dionne Warwick i Dianna Krall.