10 anys líders

L'any 2025 heu llegit 8,8 milions d'escrits literaris en català (la xifra més alta d'ençà de la pandèmia), convertint aquesta plataforma de creació i difusió cultural i literària en líder d'audiència al sector cultural català per desè any consecutiu (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025). I per això, us diem: gràcies.
Encomanem cultura en català
L’objectiu principal de Catorze és crear literatura ambiciosa i fer-la arribar a tothom, també a qui encara no llegeix habitualment. Per això fem contingut bo i el difonem sense murs de pagament per tots els canals possibles. Volem fer arribar la cultura on no havia arribat abans, creant nous consumidors culturals i contribuint a fer de la societat catalana una societat més igualitària, cohesionada i democràtica. Fa dotze anys que ens hi vam posar (amb el lema «volem ser, fer i encomanar cultura») i en fa deu que arribem a més persones que cap altre mitjà cultural o literari.
Implementats al territori
¿D'on ve la nostra audiència? Ras i curt: dels Països Catalans. Treballem cada dia perquè més i més gent que hi viu llegeixi literatura en català, i les dades confirmen que ens en sortim. Ens fa il·lusió notar tendències creixents a la Catalunya Nord, al País Valencià i especialment a les Illes Balears, on aquest any la directora de Catorze ha recollit el Premi Ars Magna al foment de la lectura i la cultura en català.
Premi Literari Catorze
Fidels al nostre compromís amb les noves veus literàries, el mes de novembre de 2025 vam convocar la segona edició del biennal Premi Literari Catorze, amb una cambra pròpia a Catorze com a premi. Hi vau participar 746 autors diferents amb un total de 1008 textos, cadascun dels quals considererem atentament com a candidat. Publicarem els relats finalistes durant el mes de març i entregarem el premi a finals de març, a la festa dels lectors de Catorze.
L'arxiu
Catorze no només són les peces que hi afegim cada dia sinó també els més de 15.000 continguts culturals que inclou la plataforma. Per fer-los més accessibles, durant el 2025 hem creat i fet créixer l'arxiu de Catorze, un conjunt de directoris on de moment podeu trobar, per autor, les més de 2.000 cançons (amb lletra i acords per a guitarra) i els més de 1.000 poemes que hem publicat.
Ganes de més
El nostre objectiu principal de cara al nou any és fer arribar literatura de qualitat a encara més lletraferits en potència. Fer arribar més píndoles de cultura a les vides sovint atrafegades i saturades de contingut banal que ja viu tothom per sembrar-hi inquietuds, ganes de més. Per aconseguir-ho, durant els següents dotze mesos ens agradaria: anunciar la zona d'usuari de Catorze, amb la possibilitat de guardar-hi publicacions i de seguir autors per rebre'n tots els escrits per correu electrònic; seguir fent créixer l'arxiu de Catorze; treure una aplicació que permeti als seguidors més fidels fer-nos un espai a les seves pantalles d'inici; trobar estratègies per fer arribar el nostre contingut a més racons de la nació, sobretots a aquells en els quals la cultura en català és menys habitual; i organitzar la festa dels lectors de Catorze, per trobar-nos i celebrar aquesta dècada de lideratge amb els qui l'heu feta realitat.
Immensament agraïts
Catorze tira endavant gràcies als centenars de mecenes que cada mes hi donen diners de forma desinteressada. Els ingressos dels tallers, la botiga, la publicitat i les subvencions, quan arriben, ens permeten fer arribar la creació literària més enllà, però les donacions són l'únic que ens garanteix una estructura sòlida, estabilitat i la possibilitat de concentrar-nos a fer bé la nostra feina.
Catorze té sentit pels centenars de milers de lectors que hi entren cada més. Molts escrits que publiquem a Catorze superen les cent mil lectures, i uns quants, el mig milió. Quan passa això és perquè els qui els llegiu, a més de compartir-los a xarxes, els feu arribar a persones properes, ajudant-nos a encomanar cultura i literatura en català.
Hem volgut fer honor a quatre històries reals que ens heu explicat lectors de Catorze que us heu encomanat cultura els uns als altres amb quatre falques de ràdio, que sonen aquest mes de gener a Catalunya Ràdio. Les podeu escoltar i llegir a continuació.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar Catorze. La mare va començar a llegir un parell d'autores de Catorze cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara, estudio filologia i he començat a escriure poemes.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de Catorze i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos. I algunes, parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvitzat.
Dimarts vaig llegir a Catorze un poema d'amor. Sempre que entro a Catorze hi trobo un text, o una entrevista, que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me a la Marta. I va dir que sí!
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I al cap d'una estona, ja no recordo qui era qui. Però un escrit de Catorze sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir!