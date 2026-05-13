Bruce Chatwin va néixer a Sheffield el 13 de maig de 1940 i va morir a Niça el 18 de gener de 1989. Viatger incansable, va convertir cada trajecte en una reivindicació de la llibertat i de la necessitat d’allunyar-se de la multitud i del turisme de masses. Després de recórrer la Patagònia, va transformar aquella experiència en el seu primer llibre, In Patagonia. L’obra el va convertir en una icona de la literatura de viatges. Us oferim 14 pensaments seus:
1. El nomadisme no és només una manera de moure’s, sinó una manera de pensar.
2. L’home està biològicament fet per al moviment.
3. La rutina és una manera lenta de morir.
4. Caminar és una virtut, el turisme és un pecat mortal.
5. El luxe més gran és poder marxar.
6. Els grans mals de la humanitat van començar quan la gent va deixar de caminar.
7. Ser nòmada és negar-se a acceptar que un únic lloc et defineixi.
8. El moviment dona forma als pensaments.
9. Hem d'aprendre a viure sense objectes. Com més objectes posseïm més ens hauríem d'espantar: tenen la capacitat de ficar-se dins de l'ànima i dir-li què ha de fer.
10. El viatge no només amplia la ment: li dona forma.
12. No hem de perdre les ganes de caminar, estar quiets ens emmalalteix.
13. No entenc com algú pot suportar quedar-se tota la vida en un mateix lloc.
14. La vida és un pont: travessa’l, però no hi construeixis cap casa.
"14 pensaments" és una tria de 14 idees de diversos personatges cèlebres.