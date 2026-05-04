Miguel de Unamuno: «El que s'estudia a disgust s'aprèn malament»

14 reflexions del filòsof, que deia que «qualsevol acte de bondat és una demostració de poder»

14 pensaments
Golfes Golfes
Autor
Miguel de Unamuno
Miguel de Unamuno

El filòsof, novel·lista, poeta i assagista Miguel de Unamuno va néixer a Bilbao el 29 de setembre de 1864 i va morir a Salamanca el 31 de desembre de 1936. Membre destacat de la Generació del 98, va dedicar la seva obra a explorar els grans conflictes de l’existència humana: la fe, el dubte, la identitat i el sentit de la vida. Us n'oferim 14 pensaments:

1. A vegades el silenci és la pitjor mentida.

2. Cada nou amic que guanyem a la cursa de la vida ens enriqueix més per allò que ens fa descobrir de nosaltres mateixos que pel que ens dona d'ell.

3. L'escriptor només pot interessar a la humanitat quan en les seves obres s'interessa per la humanitat.

4. No donis a ningú el que et demani, sinó el que entenguis que necessita; i suporta després la seva ingratitud.

5. És detestable l'avarícia espiritual que tenen els qui, sabent alguna cosa, no procuren transmetre-la. 

6. L'enveja és mil vegades més terrible que la gana: és fam espiritual.

7. Qualsevol acte de bondat és una demostració de poder.

8. Cadascú de nosaltres és, en realitat, tres: el que creus que ets, el que els altres creuen que ets i el que ets de veritat.

9. Un pedant és un estúpid adulterat per l'estudi.

10. El que s'estudia a disgust s'aprèn malament.

11. No ens molesten els defectes que no tenim.

12. El periodisme mata la literatura.

13. Cal sentir el pensament i pensar el sentiment.

14. ¿I què és l'amor? ¿Qui l'ha definit? L'amor definit deixa de ser-ho.

Carl Gustav Jung
14 pensaments
Carl Jung: «No retinguis qui s'allunya de tu perquè no arribarà qui desitja apropar-se»
Redacció

"14 pensaments" és una tria de 14 idees de diversos personatges cèlebres.

Data de publicació: 04 de maig de 2026
Última modificació: 04 de maig de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi