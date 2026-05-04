El filòsof, novel·lista, poeta i assagista Miguel de Unamuno va néixer a Bilbao el 29 de setembre de 1864 i va morir a Salamanca el 31 de desembre de 1936. Membre destacat de la Generació del 98, va dedicar la seva obra a explorar els grans conflictes de l’existència humana: la fe, el dubte, la identitat i el sentit de la vida. Us n'oferim 14 pensaments:
1. A vegades el silenci és la pitjor mentida.
2. Cada nou amic que guanyem a la cursa de la vida ens enriqueix més per allò que ens fa descobrir de nosaltres mateixos que pel que ens dona d'ell.
3. L'escriptor només pot interessar a la humanitat quan en les seves obres s'interessa per la humanitat.
4. No donis a ningú el que et demani, sinó el que entenguis que necessita; i suporta després la seva ingratitud.
5. És detestable l'avarícia espiritual que tenen els qui, sabent alguna cosa, no procuren transmetre-la.
6. L'enveja és mil vegades més terrible que la gana: és fam espiritual.
7. Qualsevol acte de bondat és una demostració de poder.
8. Cadascú de nosaltres és, en realitat, tres: el que creus que ets, el que els altres creuen que ets i el que ets de veritat.
9. Un pedant és un estúpid adulterat per l'estudi.
10. El que s'estudia a disgust s'aprèn malament.
11. No ens molesten els defectes que no tenim.
12. El periodisme mata la literatura.
13. Cal sentir el pensament i pensar el sentiment.
14. ¿I què és l'amor? ¿Qui l'ha definit? L'amor definit deixa de ser-ho.
"14 pensaments" és una tria de 14 idees de diversos personatges cèlebres.