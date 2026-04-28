Carl Jung (26 de juliol de 1875, Kesswil – 6 de juny de 1961, Küsnacht) va ser un dels pensadors més influents de la psicologia del segle XX. La seva obra —amb títols com “Tipus psicològics”, “L’home i els seus símbols”, “Records, somnis, reflexions” o el “Llibre vermell”— explora l’inconscient, els símbols i el camí cap a la individuació. Us n'oferim 14 idees:
1. Qui mira cap a fora, somia. Qui mira cap a dins, desperta.
2. La solitud no arriba per no tenir persones al teu voltant, sinó per no poder comunicar les coses que et semblen importants a ningú. O per mantenir certs punts de vista que altres persones consideren inadmissibles.
3. Fins que no facis conscient l’inconscient, dirigirà la teva vida i l’anomenaràs destí.
4. La paraula felicitat perdria el seu significat si no estigués equilibrada per la tristesa.
5. Tot allò que ens irrita dels altres pot ajudar-nos a entendre'ns a nosaltres mateixos.
6. La trobada entre dues persones és com el contacte de dues substàncies químiques: si hi ha alguna reacció, les dues es transformen.
7. El coneixement de la pròpia foscor és el millor mètode per afrontar la foscor dels altres.
8. On domina l’amor, no hi ha voluntat de poder, i on domina el poder, manca l’amor.
9. No retinguis qui s'allunya de tu perquè no arribarà qui desitja apropar-se.
10. L’home necessita dificultats, són necessàries per a la salut.
11. La vida no viscuda és una malaltia de què en podem morir.
12. Cada forma d’addicció és dolenta, no importa si el narcòtic és l'alcohol, la morfina o l'idealisme.
13. Ets el que fas, no el que dius que faràs.
14. Pensar és difícil, per això la majoria de la gent jutja.
"14 pensaments" és una tria de 14 idees de diversos personatges cèlebres.