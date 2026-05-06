Sigmund Freud: «Les emocions no expressades no moren mai»

El neuròleg Sigmund Freud va néixer el 6 de maig de 1856 a Freiberg i va morir el 23 de setembre de 1939 a Londres. Pare de la psicoanàlisi i una de les figures més influents del segle XX, va canviar la manera d’entendre els somnis, el desig, la memòria, el cos i l’inconscient. Us n'oferim 14 idees:
1. Els somnis són el camí reial cap a l’inconscient.
2. La veu de l’intel·lecte és suau, però no descansa fins a haver estat escoltada.
3. Cap mortal pot guardar un secret: si els llavis callen, parlen els dits.
4. Les paraules tenen un poder màgic.
5. La ment és com un iceberg: només una petita part emergeix a la superfície.
6. Tot acudit, en el fons, amaga una veritat.
7. L’home virtuós es conforma a somiar allò que el malvat fa.
8. Les emocions no expressades no moriran mai. Queden enterrades i reapareixeran de maneres desagradables.
9. Els infants són absolutament egoistes: senten les seves necessitats amb tota la força i lluiten sense consideració per satisfer-les.
10. Quan no podem expressar el dolor amb paraules, el cos parla per nosaltres.
11. L’inconscient d’una persona pot influir en el d’una altra sense que cap dels dos se n’adoni.
12. Et pots defensar dels atacs, però davant dels elogis estàs indefens.
13. L’ansietat és un senyal de perill.
14. Ningú creu en la seva pròpia mort.
"14 pensaments" és una tria de 14 idees de diversos personatges cèlebres.