John Stuart Mill (Londres, 20 de maig de 1806 - Avinyó, 7 de maig de 1873) va ser un filòsof, economista i pensador polític britànic, considerat una de les figures més influents del liberalisme i del pensament modern. Us n'oferim 14 pensaments:
1. La llibertat d’un individu acaba on comença la dels altres.
2. Les persones acostumen a ser més felices quan tenen la ment ocupada amb algun objectiu.
3. És millor ser un ésser humà insatisfet que un porc satisfet.
4. Aquell que deixa que els altres decideixin per ell renuncia a una part essencial de si mateix.
5. La genialitat només pot respirar lliurement en una atmosfera de llibertat.
6. El valor d’un Estat és, a llarg termini, el valor dels individus que el formen.
7. Els éssers humans no desitgen ser rics, sinó ser més rics que els altres.
8. La persona que deixa que el món triï el seu pla de vida no necessita cap altra facultat que la imitació.
9. Tot bon moviment passa per tres fases: ridiculització, discussió i adopció.
10. He après a trobar la felicitat limitant els meus desitjos en lloc d’intentar satisfer-los.
11. La veritat guanya més amb els errors de qui pensa lliurement que amb les opinions de qui només les accepta per autoritat.
12. Una opinió que no es discuteix deixa de ser una veritat viva i es converteix en un dogma mort.
13. No n'hi ha prou amb protegir-se contra la tirania del govern, també cal protegir-se de la tirania de l’opinió dominant.
14. La felicitat no es troba buscant-la directament, sinó dedicant-se a un propòsit.
